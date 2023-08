Akceptacja ciała kluczem do dobrej kondycji psychicznej i samopoczucia

Zrozumienie, jak ważne jest pokochanie swojego ciała, jest kluczowe dla naszego codziennego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Każda sylwetka jest unikalna, a jej wartość nie zależy od modowych trendów czy społecznych oczekiwań. Ruch Body positive to nic innego jak inspirująca zachęta do doceniania swojego ciała w naturalnej formie i odnajdywania w nim indywidualnej urody, zamiast bezustannego dążenia do ideału, który narzuca nam społeczeństwo.

- Obserwując proces samoakceptacji wśród osób, z którymi pracuję, dostrzegam jej pozytywny wpływ na zmiany w efektach zdrowego odżywiania i wzrost motywacji do podejmowania aktywności. Przyjęcie własnego ciała zgodnie z jego realnym obrazem sprawia, że przestajemy koncentrować naszą uwagę wyłącznie na wymiarach zewnętrznych, jak masa ciała czy kształt, przesuwając priorytety w kierunku zdrowia i dobrego samopoczucia. Przyjmowanie postawy uważności w relacji ze swoim ciałem umożliwia również lepsze rozpoznawanie sygnałów głodu i sytości, co z kolei prowadzi do efektywniejszego zarządzania spożywaniem pokarmu - komentuje Akop Szostak, ekspert w zakresie zdrowego żywienia i dbania o sylwetkę.

W poszukiwaniu równowagi: między akceptacją a odpowiedzialnością

Mimo akceptacji ciała w jego naturalnej postaci, należy pamiętać o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą skrajne zaniedbanie swojej wagi. Ekstremalny przyrost masy ciała może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak nadwaga i otyłość, które z kolei zwiększają ryzyko wielu chorób, w tym serca i cukrzycy.

- W dzieciństwie miałem kilka „dodatkowych kilogramów” i to przysparzało mi wielu kłopotów, nie tylko zdrowotnych, ale także psychologicznych - mówi Szostak. - Dopiero gdy zacząłem dbać o siebie, zrozumiałem, że zdrowie to coś więcej niż tylko waga czy wygląd. Body positive nie oznacza akceptacji niezdrowego stylu życia, ale kochanie swojego ciała i dbanie o jego potrzeby. To dzięki świadomym działaniom odzyskałem życiowy balans i dobre samopoczucie - dodaje.

Przesłanie jest jasne: akceptacja siebie jest kluczowa, ale powinna iść w parze z odpowiedzialnością za swoje zdrowie. Nadmierna troska o wygląd zewnętrzny, zarówno w jedną, jak i drugą stronę, może prowadzić do niezdrowych nawyków i zachowań.

Nie tylko dla figury

Wśród wszelkich rozmów o akceptacji ciała, aspektem, który nie powinien być pomijany, jest znaczenie zdrowia. Regularne badania medyczne są nieocenione w monitorowaniu stanu naszego organizmu i śledzeniu potencjalnych zmian zachodzących w naszym ciele. Aktywność fizyczna, zwłaszcza ta regularna, to coś więcej niż tylko sposób na utrzymanie szczupłej sylwetki. Pomaga ona poprawić naszą ogólną kondycję fizyczną, wzmacniając serce, poprawiając zdrowie psychiczne i zwiększając poziom energii. Dodatkowo, jest ważnym elementem w zapobieganiu wielu chorób przewlekłych.

Zdrowy styl życia to coś więcej niż tylko wygląd - to nasz stan zdrowia, samopoczucie i długowieczność. To oznacza, że kochanie swojego ciała nie jest tylko o akceptacji, ale również o dbaniu o nie.