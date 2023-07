Według danych National Institutes on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) około 16 milionów mieszkańców USA cierpi na zaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD).

Naukowcy z Indiana University School of Medicine (USA) odkryli, że z AUD powiązany jest nie defekt pojedynczego genu, ale zmiana dotycząca całej grupy genów, o których wiadomo, że wpływają na plastyczność neuronów i odczuwanie bólu (jako plastyczność określa się zdolność układu nerwowego zarówno do regeneracji anatomicznej, jak i funkcjonalnej, jak również do tworzenia zupełnie nowych połączeń pomiędzy neuronami).

- Wiemy, że odziedziczone geny są głównym czynnikiem przyczyniającym się do tej choroby. Wcześniejsze badania wykazały, że genetyka jest bezpośrednio związana z uzależnieniem od alkoholu w rodzinie, na przykład gdy chodzi o bliźnięta jednojajowe wychowywane w różnych środowiskach – powiedział dr FengZhou, emerytowany profesor anatomii, biologii komórki i fizjologii w IU School of Medicine.

Zhou jest głównym autorem publikacji wraz z dr Williamem Muirem, emerytowanym profesorem genetyki Purdue University.

Naukowcy wykorzystali trzy różne modele zwierzęce stworzone w IU Alcohol Research Center, aby zbadać, w jaki sposób geny wpływają na pociąg do alkoholu. Badanie obejmowało statystyczne sortowanie około 3 miliardów par zasad DNA zawierających prawie 30 000 genów u 70 pojedynczych zwierząt, aby zidentyfikować grupę genów odpowiedzialną za zachowania związane z piciem alkoholu.

Dzięki eksperymentalnemu projektowi naukowcy mogli zidentyfikować różnice między populacjami na podstawie zachowań związanych z piciem, a nie przypadkowych różnic genetycznych lub innych wpływów środowiskowych.

Zespół odkrył, że geny, które pośredniczą w odczuwaniu bólu, działają wspólnie z dwiema innymi grupami genów, wpływających na kanały nerwowe oraz na pobudzenie neuronów, które uczestniczą w komunikacji wewnątrz mózgu.

- Funkcja tych trzech grup genów jest ważna dla neuroadaptacji i neuroplastyczności, co oznacza, że mogą zmieniać komunikację w mózgu – powiedział Zhou.

Badacze odkryli również kluczową grupę genów wpływających na spożywanie alkoholu, przy czym niektóre geny miały ciche mutacje, co oznacza, że nie zmieniały one ulegającej translacji sekwencji aminokwasowej, ale wpływały na szybkość i konformację transkrypcji genów, powodując zmiany w innych genach, które miały wpływ na alkoholizm.

- To pierwszy raz, kiedy te liczne modele zostały użyte do tego celu – powiedział Muir. - W przeszłości badania koncentrowały się na pojedynczym genie i jego wpływie na spożywanie alkoholu, ale teraz widzimy, że te duże grupy genów mają znaczenie, co może pomóc w kierowaniu przyszłymi badaniami i opieką kliniczną nad osobami cierpiącymi na AUD.

- Złagodzenie bólu wydaje się być jedną z motywacji do picia i dalszego picia – powiedział Muir. - Wiedząc to, możliwe jest, że wczesna porada może spowodować unikanie picia.

Test genetyczny na alkoholizm

Nowe odkrycia stwarzają możliwość testów genetycznych na alkoholizm. Osoby, które zostały przebadane i wiedzą, że mają wysoką genetyczną skłonność do alkoholizmu, mogłyby zachować szczególną ostrożność.

- Jeśli to, w jaki sposób odkrycia dotyczące zwierząt przełożą się na ludzi zostanie zweryfikowane, leczenie lub profilaktyka mogą być bardziej ukierunkowane – powiedział Zhou.