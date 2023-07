Woda pitna: Zapewnij swojemu czworonogowi dostęp do świeżej, chłodnej wody. Upewnij się, że miska z wodą jest zawsze pełna i uzupełniaj ją regularnie.

Cień: Znajdź miejsce w cieniu, w którym twój czworonożny przyjaciel może odpocząć. Jeśli jesteś na zewnątrz, postaw mu nadmuchiwany basen dla psa z wodą, w którym będzie mógł się ochłodzić.

Jak schłodzić psa w lato - porady

Mokre ręczniki: Zwilż ręcznik w zimnej wodzie i przyłóż go do brzucha, pleców i łap swojego psa. To może pomóc obniżyć jego temperaturę ciała.

Chłodzące maty: Kup specjalną chłodzącą matę dla psa, która pomaga obniżyć temperaturę ciała. Możesz również użyć mokrych ręczników lub lodu pakowanego w ręcznik i położyć go pod poduszką lub kołdrą, na której twój pies śpi.

Unikanie gorących miejsc: Unikaj spacerów w najgorętszych momentach dnia i unikaj chodzenia po gorących nawierzchniach, takich jak asfalt. Gorący chodnik lub ulica może podgrzać łapy psa i przyczynić się do przegrzania.

Krótkie spacery: Jeśli musisz wyprowadzić swojego psa na spacer w gorący dzień, ogranicz czas i wybierz chłodniejsze godziny, takie jak rano lub późny wieczór.

Klimatyzacja lub wiatrak: Jeśli jesteś wewnątrz, zapewnij psu dostęp do klimatyzacji lub użyj wiatraka, aby utrzymać przepływ powietrza wokół niego.

Ochłodzenie łap: Po powrocie do domu sprawdź, czy łapy twojego psa nie są przegrzane. Możesz je schłodzić, namaczając je w letniej wodzie lub przykładając mokry ręcznik.

Ważne jest, aby monitorować swojego psa i szukać objawów przegrzania, takich jak przyspieszone oddychanie, niewchłanianie się skóry, osłabienie, wymioty lub biegunka. Jeśli zauważysz takie objawy, skonsultuj się jak najszybciej z weterynarzem, ponieważ przegrzanie może być poważne dla zdrowia psa.