Aplikacja umożliwia m.in.: łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań, sprawdzenie dawkowania przepisanego leku, wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu, bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL oraz ustawienia przypomnienia, kiedy pacjent ma wziąć leki. Dzięki aplikacji można też np. sprawdzić, kiedy i w jakiej placówce odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania.

Reklama

Czy wiecie, że mojeIKP działa także offline? Dzięki temu można np. wykupić lek w aptece za pomocą kodu QR w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do internetu – wskazało w środę, 14 czerwca, na Twitterze Centrum e-Zdrowia.

Reklama

Jak wyjaśniono na stronie pacjent.gov.pl, gdy zobaczymy komunikat, że nie mamy dostępu do internetu, nadal możemy skorzystać z dostępu do dokumentów – w specjalnym trybie offline.

Kliknij na "Przejdź do trybu offline". Jeśli np. e-recepta, którą chcesz wykupić, była widoczna w twojej aplikacji, to możesz ją otworzyć i dać farmaceucie jej kod do zeskanowania – wskazano.

Co ważne, informacje i dokumenty w aplikacji widoczne w trybie offline są takie, jakie były przy ostatnim połączeniu z Internetem i zalogowaniu się do mojeIKP.

W przypadku dokumentów dla dzieci i bliskich nie pobierają się one automatycznie do trybu offline przy każdym uruchomieniu aplikacji. Zapisują się dopiero wówczas, jeśli przełączymy się na konto dziecka lub bliskiej osoby. Działanie to związane jest z wydajnością systemu.

W trybie offline nie można m.in. uaktualnić danych ani zarejestrować się na szczepienie.