- Nie mogę słuchać, że lekarz nie jest "bogiem", jest człowiekiem, który ma wiedzę medyczną, którą powinien się podzielić z potrzebującym w taki sposób, aby pacjent mógł świadomie przejść przez terapię. Stare compliance zakładające, że pacjent ma przestrzegać zaleceń, powinno się wprowadzić ideą concordance w której pacjent i lekarz wybierają terapię. Takie partnerskie podejście sprawia, że lekarz może czuć się i mistrzem, a pacjent ma pełny obraz sytuacji, która go dotyczy. Jest szanowany i poważnie traktowany – podkreśliła cytowana w komunikacie przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat.

- Takie właśnie wartości promuje OZZL – dodała.

OZZL wskazuje, że dane z publikacji WHO wskazują, że aż połowa pacjentów przewlekle chorych nie realizuje planu terapeutycznego, właśnie z powodu błędnej komunikacji.

- Mówiąc wprost – pacjenci nie przestrzegają zaleceń lekarskich, ponieważ ich nie rozumieją i nie widzą sensu w ich stosowaniu. Aby poprawić to trzeba pacjenta motywować i przekonywać do wagi i znaczenia terapii. Dobra komunikacja z chorym zwiększa prawdopodobieństwo przestrzegania zaleceń terapeutycznych, a co za tym idzie skuteczność leczenia i odzyskania zdrowia. Skuteczna komunikacja personelu medycznego z pacjentem to podstawa sukcesu leczniczego nadającego sens działaniom i satysfakcję wszystkim stronom relacji – podkreślono.

Lekarze podkreślają, że niestety całe pokolenia studentów medycyny nie dostawały tej wiedzy i wciąż za mało uczy się studentów sposobów jak rozmawiać z pacjentem, jak przekazywać niepomyślne wiadomości, w jaki sposób lekarz powinien rozmawiać ze starszymi osobami, co pacjent słyszy, kiedy lekarz mówi, a co słyszy lekarz, kiedy mówi pacjent – wskazano w komunikacie.

- Z doświadczenia potwierdzonego badaniami wiemy, że jeśli komunikacja z pacjentem przebiega dobrze, to nawet w trudnej sytuacji zdrowotnej czy nawet niepowodzenia leczenia pacjent nie składa skarg. Pacjent musi mieć pełny obraz, co się z nim dzieje i jakie są możliwe – podkreślono.