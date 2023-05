Reklama

Konwalię majową, znaną także pod nazwami: konwalia leśna, lanuszka, majówka lub kokoryczka, to znak rozpoznawczy rozkwitającej wiosny. W maju pojawia się w ogrodach i na nasłonecznionych leśnych polanach.

Konwalia majowa znajduje zastosowanie głównie w leczeniu chorób serca – informują Lasy Państwowe. Ma także działanie uspokajające i wspomagające przy reumatyzmie i problemach z pamięcią. Usprawnia pracę mózgu. Ponadto działa delikatnie moczopędnie oraz łagodzi objawy menopauzy, dodatkowo uśmierza bóle głowy. Glikozydy konwalii poprawiają również ukrwienie mięśni i mózgu, co jest pomocne w przypadku zaburzeń pamięci czy skłonności do omdleń. Pomaga także przy problemie bezsenności czy nerwicy – czytamy na stronie LP.

Silnie trujące konwalie

Konwalia majowa swoje zastosowanie znalazła również w kosmetyce – łagodzi podrażnienia skóry, pomaga w walce z trądzikiem i łupieżem. Z kolei olejek eteryczny pozyskiwany z konwalii jest częstym składnikiem perfum. Nic dziwnego, bo delikatne dzwonkowe kwiatki urzekają swoim pięknym zapachem. Ale nie wolno dać się mu zwieść.

Nie wolno zapomnieć, że konwalie są silnie trujące. Granica między lekarstwem a trucizną bywa bardzo cienka, dlatego nie zaleca się przetwarzania konwalii w warunkach domowych i spożywania nalewek własnej roboty – przypominają Lasy Państwowe. Konwalie należy trzymać zwłaszcza z dala od małych dzieci, ponieważ przyciągają uwagę maluchów. Warto też wiedzieć, że nawet woda, w której stały konwalie cięte, jest toksyczna.

Zatrucie konwalią. Objawy

Wszystkie części konwalii – liście, kwiaty, łodyga, a zwłaszcza czerwone owoce, są silnie trujące – ostrzegają Lasy Państwowe. Ponieważ glikozydy konwalii majowej mają wpływ na pracę serca, przy zatruciu mogą pojawić się zaburzenia jej rytmu. Im większa ilość toksyny trafi do przewodu pokarmowego, tym groźniejsze mogą być skutki zatrucia konwalią.

Jakie objawy są najbardziej niepokojące i jakie można łączyć ze spożyciem konwalii? Czytamy na stronie internetowej LP, że mogą to być: ucisk w klatce piersiowej, nudności i biegunka, zaburzenia widzenia oraz zawroty głowy, a w efekcie bardzo silnego zatrucia i braku błyskawicznej pomocy medycznej może dojść do zatrzymania akcji serca i śmierci pacjenta. Na szczęście smak konwalii majowej nie zachęca do jej spożywania.