Od prawie 2 lat rachunki za prąd i energię znacząco wzrosły. Stan ten jest pokłosiem pandemii, kryzysu energetycznego spowodowanego wojną w Ukrainie oraz niewystarczającą infrastrukturą po stronie magazynów energii. Czynniki te powodują wzrost cen na giełdzie co bezpośrednio przekłada się na wyższe rachunki. Polacy, szukając oszczędności, zmienili swoje rytuały higieniczne poprzez m.in. skrócenie długości prysznica lub zmianę kosmetyków na tańsze.

Prysznic czy kąpiel? Przewodnik po oszczędnościach

Badanie przeprowadzone na zlecenie marki Kneipp pokazuje, że ponad połowa (62 proc.) respondentów deklaruje krótszy prysznic w porównaniu do poprzednich lat. Natomiast 23 proc. badanych całkowicie zrezygnowało z kąpieli. Ale czy słusznie?

Jest wiele sposobów dbania o domowy budżet i zweryfikowania rytuałów higienicznych, które nie muszą prowadzić do rezygnacji z naszych przyzwyczajeń. Marka Kneipp przygotowała kilka wskazówek, które pomogą wdrożyć optymalne sposoby na zachowanie naszych ulubionych rytuałów.

Pierwszym z nich jest ograniczenie ilości wody napuszczanej podczas kąpieli. Wanna wypełniona już do połowy zapewni nam głęboki relaks. Dodatkowo doznania wzmocnią odpowiednio dobrane kosmetyki np. kryształki do kąpieli Kneipp, które w składzie mają naturalne, aromaterapeutyczne olejki. Tak przygotowana kąpiel rozluźni mięśnie i pozwoli zrelaksować się po intensywnym dniu.

W ramach dbania o koszty powinniśmy także zwrócić uwagę na temperaturę wody. Zbyt wysoka nie tylko podwyższa koszty podgrzania wody, ale także negatywnie wpływa na naszą skórę prowadząc do odwodnienia i naruszenia płaszcza lipidowego. Jeśli obniżymy ciepłotę wody z 40 stopni do 36, możemy zaoszczędzić aż do 14% kosztów energii.

Wiele zależy również od długości branego prysznica, który powinien być krótszy niż 10 minut. Najbardziej widoczna poprawa w domowym budżecie pojawi się, gdy czas spędzony pod prysznicem nie przekroczy 6 minut. Wprowadzając zmiany, możemy również wyposażyć natrysk w specjalnie przystosowaną słuchawkę prysznicową oszczędzającą wodę, która może zmniejszyć zużycie prawie o połowę czy wprowadzenie zasady wyłączania wody podczas namydlania ciała.

Dobroczynne działanie wody na nasz organizm

Nie od dziś wiemy, że terapia wodą ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Sebastian Kneipp, zwany wodnym doktorem, zasłynął sposobami leczenia wodą, które nadal są stosowane w uzdrowiskach i ośrodkach SPA. Kierując się tą filozofią możemy wyróżnić m.in. 2 metody hydroterapii.

W zależności od naszych potrzeb codzienne korzystamy z prysznica lub kąpieli w wannie.

Prysznic, często stosowany rano w połączeniu z energetyzującymi żelami pod prysznic np. z dodatkiem naturalnych olejków eterycznych o świeżym zapachu cytrusów pobudza oraz odpowiednio nastraja do codziennych wyzwań. Tak duża dawka energii ukryta w olejkach pozwala idealnie rozpocząć dzień.

Z kolei wyciszające kąpiele częściej stosowane są wieczorami, kiedy chcemy wprowadzić nasz organizm w stan odprężenia i przygotować go do snu. Ciepła woda w połączeniu z solami czy olejkami do kąpieli marki Kneipp, które mają właściwości aromaterapeutyczne, wspomaga proces wieczornego relaksu i spokojnego zasypiania przynosząc ulgę dla mięśni i skóry.

Terapeutyczne znaczenie kąpieli

Przesilenie wiosenne i zmienna pogoda ma bezpośredni wpływ na osłabienie naszego organizmu i odporności. Najlepszym i naturalnym wsparciem w walce z przeziębieniami są kąpiele w wodzie z dodatkiem soli mineralnych. Kryształki do kąpieli Kneipp to sole termalne pochodzące z jedynej Europie warzelni panwiowej – Saline Luisenhall.

Niezwykle bogate w minerały i łatwo absorbujące olejki pielęgnacyjne i eteryczne odżywiają skórę, ale także działają inhalacyjnie. Dodanie kryształków do kąpieli przynosi ulgę górnym drogom oddechowym, a kojące działanie naturalnych olejków eterycznych np. soli eukaliptusowej Kneipp sprawia, że niezwykle skutecznie wspomaga walkę z przeziębieniem. Domowe zabiegi z wykorzystaniem soli nawilżają i oczyszczają drogi oddechowe przynosząc ulgę zatokom, a przede wszystkim wspomagają naturalną walkę z chorobą bez użycia środków farmakologicznych.