Wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie częstość występowania chorób powodujących zaburzenia poznawcze, takich jak choroba Alzheimera, oraz liczba urazów spowodowanych upadkiem. Środki zapobiegawcze mogą zmniejszyć zarówno cierpienie, jak i związane z nim koszty.

W Szwecji każdego roku około 100 000 osób w wieku 65 lat lub starszych doznaje na skutek upadku tak poważnych urazów, że muszą szukać pomocy medycznej, a 70 000 z nich wymaga hospitalizacji. Około 1000 starszych osób umiera każdego roku z powodu następstw upadków. Problem ma charakter globalny. Na przykład w USA każdego roku około 3 milionów starszych osób z powodu upadku szuka pomocy na oddziale ratunkowym.

Naukowcy z Chalmers University of Technology w Goteborgu (Szwecja) opracowali metodę przewidywania upadków i chorób poznawczych, takich jak choroba Alzheimera, poprzez odczytywanie wzorca chodu.

- Kluczem jest zmienność czasów kroków. Zdrowa osoba ma zwykle regularny chód. Ale osoba narażona na ryzyko upadku często ma duże zróżnicowanie czasów kroków. Na przykład pierwszy krok może zająć sekundę, a drugi dwie sekundy - mówi autor badań Xuezhi Zeng, badacz elektromagnetyzmu biomedycznego na Chalmers University of Technology.

Mały czujnik radarowy pozwala uzyskać w czasie rzeczywistym odczyty wzorca chodu danej osoby, pozwalając w szczególności określić czas potrzebny do wykonania kroku. Czujnik - nie większy niż alarm przeciwpożarowy - można przymocować do mebli, ścian i sufitów, zarówno w domu, jak i w placówce służby zdrowia.

- Nasza metoda jest precyzyjna i łatwa w użyciu. Może pomóc personelowi medycznemu przeprowadzić bardziej wiarygodną analizę ryzyka i dostosować interwencje, aby osiągnąć znaczący efekt na wczesnym etapie. Mamy nadzieję, że to pomoże w rozwiązaniu rosnącego wyzwania dla społeczeństwa – wskazał Zeng.

Działania prewencyjne, takie jak fizjoterapia, dostosowany trening czy odpowiednie wyposażenia domu, mogą pomóc zapobiec upadkom. Zaletą metody radarowej - oprócz łatwości użycia, jest to, że zbiera dane bez filmowania.

- Można jej używać bez naruszania prywatności i integralności ludzi oraz bez poczucia monitorowania, jakie powoduje kamera — podkreślił Zeng.

W przypadku zaburzeń takich jak choroba Alzheimera, wzrost zmienności czasu kroku jest często wczesnym objawem. Choroba Alzheimera, jedna z najczęstszych przyczyn demencji na świecie, jest trudna do wykrycia we wczesnym stadium. "Radarowa" diagnostyka może pomóc w postawieniu wczesnej diagnozy i przyczynić się do działań zapobiegawczych i poprawy jakości życia.