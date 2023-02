Jeszcze po długi czasie od przejścia Covid-19 mogą się utrzymywać uszkodzenia w różnych narządach - przestrzegają badacze z University College London. To wniosek z badania z udziałem 536 pacjentów z tzw. długim Covid. 13 proc. z nich było hospitalizowanych po zdiagnozowaniu infekcji, 32 proc. było pracownikami służby zdrowia. Z całej grupy 331 pacjentów (62 proc.), jeszcze po pół roku od zakażenia miało uszkodzenie jakiegoś narządu.

Reklama

Te osoby zostały jeszcze poddane badaniu po kolejnych 6 miesiącach. Aż 29 proc. z nich po upływie roku cierpiało z powodu uszkodzeń więcej niż jednego organu, zaś 59 proc. - z powodu uszkodzenia przynajmniej jednego.

- Objawy uszkodzeń były powszechne po 6 i po 12 miesiącach, a ryzyko ich wystąpienia było wyższe u osób płci żeńskiej, młodszych i najczęściej dotyczyły one jednego narządu - informuje prof. Amitava Banerjee, autor badania opisanego w periodyku “Journal of the Royal Society of Medicine”.

Wyniki ukazały też jednak ustępowanie niektórych symptomów z czasem.

Reklama

Odsetek osób z silnymi trudnościami w oddychaniu spadł z 38 proc. (po 6 miesiącach) do 30 proc. (po 12 miesiącach), z zaburzeniami poznawczymi - z 48 proc. do 38 proc., a z ogólną niską jakością życia związaną ze stanem zdrowia - z 57 proc. do 45 proc.

- Różne badania potwierdzają utrzymywanie się objawów długiego Covid nawet przez rok. Teraz dodajemy informację, że trzy na pięć osób z długim Covid ma uszkodzony przynajmniej jeden organ, a jedna na cztery - dwa lub więcej organów. Czasami nie odczuwają przy tym objawów - podkreśla prof. Banerjee.

Reklama

- Wpływ tego na jakość życia oraz nieobecność w pracy, szczególnie wśród pracowników służby zdrowia to poważne obciążenie dla tych osób, systemów zdrowotnych oraz ekonomii. Wielu pracowników służby zdrowia uczestniczących w naszym badaniu było wcześniej zdrowych. Jednak ze 172 uczestników, 19 nadal miało objawy na koniec badania i poza pracą byli średnio przez 180 dni - mówi badacz.

Naukowcy podkreślają, że mechanizmy stojące za długim Covid nie są jeszcze dobrze zrozumiałe. W tym badaniu także, na podstawie analizy objawów, badań krwi czy MRI narządów określić podtypów długiego Covid - zwracają uwagę autorzy.

Podkreślają przy tym potrzebę prowadzenia badań z udziałem większej liczby ochotników oraz zorganizowania odpowiedniej pomocy chorym.

- Uszkodzenia organów towarzyszące długiemu Covid mają wpływ na doświadczane objawy, jakość życia i stan zdrowia w długiej perspektywie. Wskazują na potrzebę prowadzenia właściwej prewencji oraz zintegrowanej opieki nad pacjentami - dodaje prof. Banerjee.