Z początkiem roku miał ruszyć pilotaż „dotyczący oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy”. Dokładnie miesiąc temu w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane stosowne rozporządzenie, a w nim lista 18 ośrodków, które go realizują. Z informacją, że ma potrwać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Jak się jednak okazuje, tylko na papierze. Słucham? U nas? O czym pani mówi? – to reakcje niemal wszystkich ośrodków, do których udało nam się dodzwonić. Wszyscy mówią zgodnie: tak, wiele miesięcy temu składali wniosek do programu. Jednak do teraz nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ani z ministerstwa, ani z NFZ – mówi m.in., kierowniczka placówki Era Psyche z Długołęki. Taką samą odpowiedź uzyskaliśmy z ośrodków: w Starogardzie Gdańskim, ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Grupy Katharsis w Poznaniu czy Fundacji „Uwolnienie” z Łodzi. Programu nie rozpoczął także znajdujący się na liście Wojskowy Instytut Medyczny.