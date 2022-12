Z informacji portalu wynika, że lokalne przychodnie GGD w całym kraju nie mogą opanować rosnącej liczby infekcji. - Podczas gdy trzy tygodnie temu np. w regionie Groningen zgłoszono 36 przypadków świerzbu, na 100 tys. mieszkańców w zeszłym tygodniu liczba ta wzrosła do ponad 66 przypadków – czytamy w RTL Nieuws

Okazuje się, że lekarze rodzinni przyjmują najwięcej pacjentów w wieku od 15 do 24 lat, ale liczba chorych w innych grupach wiekowych jest również znacznie wyższa niż w poprzednich latach, wskazuje portal.

Holenderskie Kolegium Lekarzy Ogólnych (NHG) zwraca uwagę, że ludzie młodzi, najczęściej studenci, często mieszkają w jednym domu, co powoduje łatwiejsze roznoszenie infekcji. - W przeszłości świerzb występował głównie w rodzinie, wówczas lekarz mógł leczyć wszystkich od razu i nie prowadziło to do ponownego zakażenia – mówił w ubiegłym tygodniu w programie informacyjnym telewizji RTL 4 mikrobiolog Matthew McCall.

Choroba może być przenoszona przez długotrwały kontakt fizyczny, taki jak kontakt seksualny lub spanie w tym samym łóżku.