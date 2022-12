Portal informuje, że mieszkańcy kraju tulipanów coraz częściej chodzą z bólem zębów oraz stanami zapalnymi, albowiem nie stać ich na wizyty kontrolne i zabiegi stomatologiczne. Holenderska federacja pacjentów szacuje, że około 10 proc. populacji kraju nie odwiedziło dentysty w ciągu co najmniej dwóch lat, a głównym powodem są finanse.

Jednocześnie Infomedics, organizacja wysyłająca rachunki w imieniu dentystów, odnotowała wzrost liczby niezapłaconych należności za usługi. Wizyta u dentysty jest postrzegana jako luksus, a przecież to podstawowa potrzeba – napisał na Twitterze poseł Partii Pracy Julian Bushoff (PvdA).

Od 2006 roku opieka dentystyczna w Niderlandach nie jest objęta podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym i trzeba za nią płacić. Z informacji jaką przekazał ostatnio posłom minister zdrowia Ernst Kuipers raczej się to szybko nie zmieni, napisał bowiem on w liście do członków izby niższej parlamentu (Tweede kamer), że nie popiera takiego rozwiązania.