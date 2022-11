Joga stała się bardzo popularną i chętnie uprawianą dyscypliną sportu także w Polsce ze względu na delikatne ruchy i spokojną praktykę poprawiającą samopoczucie. Łączy ze sobą pozycje fizyczne zwane asanami wraz z ćwiczeniami. Swoje pochodzenie wywodzi z Indii, gdzie praktykowana jest jako dyscyplina samodoskonalenia. Z biegiem czasu i zmian cywilizacyjnych joga uległa ewolucji na przestrzeni wieków i stała się na tyle popularna, że na całym świeci zaczęły powstawać stowarzyszenia zrzeszających miłośników jogi, a kluby fitness zaczęły, również w Polsce, oferować zajęcia z instruktorami jogi.

Pozytywny wpływ jogi na ciało i umysł

Mimo swojej delikatności joga ma duży wpływ na nasze ciało, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i duchowym. Pozycje jogi, tak zwane asany, posiadają różne stopnie trudności. Najczęściej praktykę jogi zaczyna się od najprostszych, sięgając po bardziej wymagające. Istotna jest dokładność i poprawność ruchów, dzięki czemu każdy trening może być efektywny. W miarę rozwoju w ćwiczeniu wzrasta świadomość naszego ciała. Przy regularnej praktyce poprawia się wydolność oraz polepsza kondycja fizyczna i wzmacniają mięśnie, a w efekcie zwiększa się siła. Praktyka jogi dobrze rozciąga ciało wpływając pozytywnie na utrzymanie prawidłowej postawy. Wśród korzyści wynikających z regularnej praktyki jogi można wymienić na przykład: dotlenienie organizmu, poprawę trawienia, odciążenie kręgosłupa czy wyszczuplenie sylwetki. Prawidłowo i systematycznie wykonywane ćwiczenia wpływają także pozytywnie na zwiększenie ruchomości w stawach, pobudzenie krążenia krwi i zmniejszenie nadciśnienia tętniczego.

Ważnym aspektem jest także wpływ jogi na psychikę. Świadomy relaks ciała pomaga praktykować uważność umysłu. Skupiając się na swoich myślach i odczuciach podczas praktykowania jogi uspokajamy i wyciszamy także swoją psychikę. Joga to wyjątkowa dyscyplina wpływająca korzystnie na nasze ciało i psychikę, szczególnie gdy funkcjonujemy w podwyższonym stresie, jak wielu z nas w obecnych czasach. Warto więc, spróbować praktyki jogi, jak również zainteresować bliskie nam osoby tą wyjątkową dyscypliną, poprawiającą nie tylko kondycję, ale także samopoczucie.

- Możemy skorzystać z kilku lekcji jogi dla początkujących pod okiem doświadczonego instruktora, który udzieli cennych wskazówek. Szczegóły i dokładność są niezwykle istotne w praktyce jogi, bo dzięki nim trening przyniesie oczekiwane efekty. Trzeba także pamiętać, że joga, tak inne aktywności fizyczne, gdy jest nieodpowiednio wykonywana może przynieść kontuzje czy uczucie zmęczenia. Dlatego, na początek warto skorzystać z jednej lub kilku sesji w studiu pod okiem instruktora, gdzie zostaniemy wprowadzeni w świat jogi dla początkujących. Możemy również podarować lekcje jogi bliskiej osobie w formie vouchera, pozwalającego na skorzystanie z zorganizowanych zajęć prowadzonych przez profesjonalistę – podpowiada Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Joga w grupie i w pojedynkę

Jeśli zaczniemy praktykę jogi i przekonamy się, że jest to dla nas dobra i kojąca forma ćwiczeń, możemy ją kontynuować zarówno na zorganizowanych, grupowych zajęciach, jak również w domowym zaciszu. Wygodną opcją są także lekcje jogi online, dzięki którym możemy ćwiczyć z profesjonalistą we własnym domu. Taką formę ćwiczenia jogi, możemy także podarować bliskiej osobie w formie vouchera, pozwala na uzyskanie na przykład miesięcznego dostępu do platformy z nagraniami różnych rodzajów aktywności.

Warto wykonać pierwszy krok i spróbować praktyki jogi, jak również zainspirować bliskie osoby to podjęcia tej przygody. Aby zacząć ćwiczyć jogę nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu ani dużej ilości miejsca. Wystarczy wygodne ubranie i mata antypoślizgowa, a ćwiczyć najlepiej jest bez obuwia. Przed sesją nie należy spożywać zbyt obfitego posiłku, wystarczy mała przekąska na godzinę przed zajęciami. Joga, szczególnie w dzisiejszych czasach, może nam efektywnie pomóc w wyciszeniu, ale także w poprawie kondycji fizycznej. Coraz więcej osób dostrzega korzyści wynikające z praktykowania jogi. Jej rosnąca popularność pokazuje, że staje się ona jedną z coraz chętniej wybieranych form ruchu wśród Polaków.