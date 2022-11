Malarię wywołują pasożyty Plasmodium, które przenoszone są na ludzi poprzez ukąszenie zarażonego komara. Komar wstrzykuje pasożyty w postaci zwanej sporozoitami do skóry i krwioobiegu, a sporozoity wędrują do wątroby, gdzie dojrzewają i rozmnażają się. Następnie dojrzały pasożyt rozprzestrzenia się po całym ciele przez krwioobieg, wywołując chorobę. P. falciparum to gatunek Plasmodium, który powoduje ciężkie zakażenia malarią. Jeśli pasożyty nie zostaną szybko wyeliminowane, mogą prowadzić do śmierci.

Reklama

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2020 roku na całym świecie miało miejsce 241 milionów zachorowań na malarię, powodując około 627 000 zgonów, głównie dzieci w Afryce Subsaharyjskiej. W Afryce zachorowało ponad 11 milionów kobiet w ciąży, co spowodowało, że około 819 000 noworodków miało niską masę urodzeniową, a tym samym zwiększone ryzyko chorób i śmierci.

Jak wykazały badania kliniczne fazy 2 NIAID-USTTB prowadzone przez National Institutes of Healt, jedna podana dożylnie dawka przeciwciała o nazwie CIS43LS bezpiecznie chroniła zdrowe, niebędące w ciąży osoby dorosłe przed zakażeniem podczas intensywnego sześciomiesięcznego sezonu malarii w Mali w Afryce. Przeciwciało było do 88,2 proc. skuteczne w zapobieganiu zakażeniom w okresie 24 tygodni. Po raz pierwszy wykazano, że przeciwciało monoklonalne może zapobiegać zakażeniu malarią w regionie endemicznym.

Jak wykazano wcześniej, przeciwciało CIS43LS neutralizuje sporozoity P. falciparum w skórze i krwi, zanim zdążą zainfekować komórki wątroby. Naukowcy kierowani przez doktora medycyny Roberta A. Sedera wyizolowali naturalnie występującą formę tego przeciwciała z krwi ochotnika, który otrzymał badaną szczepionkę przeciwko malarii, a następnie zmodyfikowali przeciwciało, aby wydłużyć czas pozostawania w krwiobiegu. Dr Seder jest p.o. dyrektora medycznego i p.o. zastępcy dyrektora NIAID Vaccine Research Center (VRC) oraz szefem Sekcji Immunologii Komórkowej VRC.

- Musimy rozszerzyć arsenał dostępnych interwencji, aby zapobiec zakażeniu malarią i przyspieszyć wysiłki na rzecz wyeliminowania tej choroby – powiedział dr Anthony S. Fauci, dyrektor National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), będącego częścią National Institutes of Health (NIH). - Wyniki tych badań sugerują, że przeciwciało monoklonalne może potencjalnie uzupełniać inne środki ochrony podróżnych i wrażliwych grup, takich jak niemowlęta, dzieci i kobiety w ciąży, przed sezonową malarią oraz pomóc wyeliminować malarię z określonych obszarów geograficznych.