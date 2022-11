Naukowcy z Washington State University donoszą, że dobry sen to w przypadku kobiet podstawa sukcesów zawodowych.

Badacze przez dwa tygodnie obserwowali 135 pracowników obojga płci - sprawdzali ich sen, nastrój, nastawienie do związanych z pracą zadań oraz analizowali działania w kierunku podwyższania własnego statusu. Odkryli wyraźną zależność związaną ze snem pań.

- Kiedy kobiety dobrze się w nocy wysypiają i ich nastrój się poprawia, stają się bardziej zorientowane na osiąganie statusu i podejmowanie odpowiedzialnych działań w pracy - informuje prof. Leah Sheppard, główna autorka pracy opublikowanej w piśmie "Sex Roles".

- Jeśli ich sen jest słabej jakości i obniża ich nastrój, można zauważyć mniejsze nastawienie na osiąganie celów - dodaje ekspertka.

Mężczyźni nie byli w tych względach tak silnie podatni na działanie niewyspania. Naukowcy na razie tylko spekulują na temat przyczyn tej rozbieżności. Może ona wynikać z różnic w regulacji emocji, a także w oczekiwaniach społecznych między płciami. Prace z zakresu neurologii wskazują bowiem, że kobiety są zwykle bardziej emocjonalnie reaktywne od mężczyzn i słabiej emocje regulują. Dodatkowo może to być wspierane przez stereotypy kulturowe, według których kobiety reagują bardziej emocjonalnie.

Z drugiej strony mogą działać także stereotypy na temat mężczyzn mówiące, że są oni bardziej ambitni niż kobiety, co nakłada na nich presję zmuszającą do osiągania coraz więcej. W takiej sytuacji nawet gorszy nastrój po źle przespanej nocy słabiej wpłynie na ich decyzje.

Wyniki - zwracają uwagę naukowcy - oznaczają dobre wiadomości dla pań, które chcą rozwijać swoją karierę. Jeśli bowiem zadbają o swój stan emocjonalny i sen, mogą zacząć odnosić większe sukcesy zawodowe.

- Ważne jest, aby swoje aspiracje odnieść do tego, co dzieje się poza pracą, a na co można mieć wpływ. Każdy może zrobić wiele, aby poprawić swój sen i lepiej regulować nastrój - podkreśla prof. Sheppard.