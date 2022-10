Reklama

Wysuszone błony śluzowe stanowią wrota dla drobnoustrojów chorobotwórczych, które szybko wywołują infekcję. Dlatego trzeba zadbać o ich odpowiednie nawilżenie gardła.

Na ból gardła i chrypkę – inhalacje

Można je robić za pomocą inhalacji parowej bądź stosując nawilżacz powietrza, w którym jest regularnie wymieniany filtr. Dobre efekty daje nawilżacz ewaporacyjny, który emituje najmniej zanieczyszczeń wraz z parą.

Do inhalacji wykorzystaj olejki eteryczne o działaniu przeciwzapalnym i kojącym ból. Mogą to być olejek rumiankowy, sosnowy lub herbaciany. Albo zrób inhalację z solą fizjologiczną – ułatwia odrywanie się zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny i wpływa na to, że drogi oddechowe są lepiej nawilżone, co zapobiega wysuszeniu śluzówki.

Wdychaj parę wodną przez 10-15 min. Na koniec otul szyję lekkim szalikiem.

Domowe sposoby na ból gardła i chrypkę - płukanki ziołowe

Do przygotowania odkażającej płukanki możesz użyć naparu z ziół o działaniu bakteriobójczym lub wirusobójczym: rumianku, szałwii, kozieradki lub tymianku. Zaparz szklanką wody łyżkę ziół, odstaw na 15 minut pod przykryciem, przecedź. Możesz użyć także sody oczyszczonej (łyżeczkę sody rozpuść w połowie szklanki ciepłej wody) lub soli kuchennej (pół łyżeczki soli rozpuść w szklance ciepłej wody) albo soli emskiej (pół łyżeczki soli rozpuść w szklance ciepłej wody).

Domowe sposoby na ból gardła i chrypkę – jak płukać gardło?

W przypadku bólu gardła i chrypki trzeba płukać gardło 3 razy dziennie, na przykład po głównych posiłkach, ale nie częściej, by nie podrażnić śluzówki i nie nasilić bólu. Trzeba wziąć łyk przygotowanej płukanki i trzymać ją w ustach przez pół minuty, a następnie odchylić głowę do tyłu i płukać gardło przez kolejne pół minuty i wypluć.

Płyn do płukanie powinien mieć temperaturę ciała, nie może być za gorący.

By wyleczyć ból gardła i chrypkę, pij dużo wody

Wypijaj szklankę wody co godzinę – by o tym nie zapominać, warto ustawić w komórce budzik-przypominajkę. Skuteczne efekty lecznicze przynosi też picie lekkich herbatek ziołowych. Przygotuj napar z rumianku, szałwii lub kory dębu – mają one działania kojące ból i zwalczające zapalenie gardła. Na chrypkę sprawdzi się napar z tymianku, macierzanki lub miodunki, które działają przeciwzapalnie i łagodzą chrypkę. Łyżeczkę wybranych ziół zalej szklanką wrzątku, odstaw pod przykrycie, na 15 min, przecedź.

Jeśli masz problem z suchością w gardle, ogranicz picie czarnej herbaty i kawy – zawierają garbniki, które mogą drażnić błonę śluzową gardła.

Zadbaj o dobre nawilżenie powietrza w domu

Optymalna wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych powinna wynosić 40-60 proc. Można to sprawdzić higrometrem albo specjalnym nawilżaczem powietrza, który ma funkcję kontrolowanie poziomu wilgotności powietrza.

Uwaga! Smog zmienia śluzówkę gardła, nasila ból i chrypkę

Dramatycznie pogarszająca się w okresie zimowym jakość powietrza sprawia, że łatwiej łapiemy infekcje górnych dróg oddechowych. Szkodliwe pyłki wbijają się w błonę śluzową gardła, tchawicy czy krtani i zaczynają je drażnić, powodując przy tym reakcję zapalną. W efekcie może wystąpić obrzęk błon śluzowych, zwiększona produkcja śluzu i kaszel. Kiedy na zmienioną śluzówkę gardła trafiają wirusy i bakterie, szybko rozwija się infekcja.

Dlatego dobrym pomysłem jest noszenie w dniach, gdy jakość powietrza jest kiepska, specjalnej maseczki antysmogowej. Powinna być wyposażona w filtry odpowiedniej klasy: N95, N99, które zapobiegają przedostaniu się mikroskopijnych pyłów szkodliwych dla zdrowia.