Reklama

Na wstępie postawmy wyraźne rozróżnienie między skórą suchą a odwodnioną. Jak mówi Klaudia Kopeć kosmetolog z krakowskiej kliniki SCM estetic każda skóra może być odwodniona! Natomiast jest to coś innego niż posiadanie cery suchej. - Jest kilka podstawowych typów skóry: skóra sucha, tłusta, mieszana i normalna. Z rodzajem cery się rodzimy. Wynika to najczęściej z naszych uwarunkowań genetycznych. Natomiast odwodnienie skóry może nastąpić w każdym momencie i może to dotyczyć każdego rodzaju skóry, również skóra tłusta może być odwodniona! – wyjaśnia specjalistka.

Jak rozróżnić skórę suchą i odwodnioną?

Reklama

Skóra sucha wynika z niedoboru lipidów warstwy rogowej naskórka, stanowiących efektywną barierę ochronną przed utratą wody. Nie wytwarzają one wystarczającej ilości substancji natłuszczających. - Płaszcz ochronny na całej skórze jest więc dość skąpy. Typowymi objawami suchej skóry jest widoczne złuszczanie się naskórka, wrażenie szorstkości przy dotyku, spięcia skóry. Zwykle ten stan odczuwany jest na całym ciele. Jeśli jest źle pielęgnowana pacjenci niejednokrotnie zgłaszają takie dolegliwości takie jak świąd i pieczenie pojawiają się u nich pęknięcia skóry, czasem rozpadliny oraz odczyn rumieniowy – tłumaczy Klaudia Kopeć.

Tymczasem skóra odwodniona staje się czasowo i najczęściej odczuwamy to na twarzy. Taki stan pojawia się gdy brakuje jej wilgoci, tarci wodę za szybko i często wynika z obniżonej zdolności zatrzymania wody w naskórku np. na skutek uszkodzenia bariery hydrolipidowej. Odwodnionej skórze również towarzyszy uczucie ściągnięcia, czasami pieczenia lub swędzenia oraz szorstkość, ale również zauważamy utratę elastyczności i szary koloryt skóry. Pojawiają się suche skórki, łuszczenie naskórka, nadmierna wrażliwość.

Problem odwodnienia skóry spowodowany jest często czynnikami zewnętrznymi i pojawia się okresami na przykład w zimie, gdy warunki środowiskowe są niesprzyjające i występuje np. duże wysuszenie powietrza w pomieszczeniach, woda więc ze skóry szybciej paruje. Ale też ostry mróz i wiatr mogę uszkadzać barierę hydrolipidową i wtedy woda łatwiej z niej ucieka. Także latem wysokie temperatury sprawiają, że woda szybciej paruje, a silne promieniowanie słoneczne jest czynnikiem, który dodatkowo uszkadza lipidy.Wśród innych przyczyn odwodnienia skóry należy też wymienić zaburzenia hormonalne (odwodniona skóra często występuje np. u kobiet przechodzących menopauzę i powiązana jest z nagłym spadkiem estrogenu), czy też choroby współzależne (np. atopowe zapalenie skóry, łuszczyca czy cukrzyca).

Reklama

Jak mówi kosmetolog SCM estetic często na odwodnienie skóry pracujemy sami! - Bak odpowiedniej pielęgnacji i często zła - nadmierna pielęgnacja sprawiają, że zaburzamy sobie warstwę hydrolipidową. Stosowanie zbyt dużo agresywnych, źle dobranych kosmetyków może być tego przyczyną. Wiele kobiet obecnie nabywa mnóstwo różnych preparatów. Na własną rękę stosują różnego rodzaju kwasy. Tymczasem domowa pielęgnacja powinna się opierać na przede wszystkim dobrze dobranych do naszej cery kilku kosmetykach!

Jak poprawić stan skóry odwodnionej?

Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej skórę odwonioną przymówić do prawidłowego poziomu nawilżenia, ponieważ taki stan powoduje, że jest bardziej podatna na różnego rodzaju podrażnienia i wpływ zanieczyszczeń i toksyn z zewnątrz. Taka skóra powoduje też pojawianie się różnych wyprysków, co jest efekt jej osłabianiem na toksyny. Nawet u osób młodych mogą pojawiać się tzw. zmarszczki dehydratacyjne nazywane także zmarszczkami liniowymi. Jeżeli mamy dwadzieścia lat i już mocno zarysowane zmarszczki w okolicy oczu i czoła, no to najprawdopodobniej mamy do czynienia z skórą od odwodnioną. Odwodnienie skóry oczywiście przyspiesza starzenie się skóry.

Oczywiście bardzo ważne jest prowadzenie odpowiedniego trybu życia. To podstawa. Dostarczanie organizmowi ok. 2.5 litra wody dziennie, zdrowa zbilansowana dieta, odpowiednia długość i jakość snu, unikanie stresu. To wszystko poprawia kondycję naszej skóry i należy o to dbać.

Według Klaudii Kopeć dodatkowo należy postawić na odpowiednią pielęgnację. - Jeśli występuje problem w postaci skóry odwodnionej lub suchej naprawdę polecam skonsultować się ze specjalistą. Stosowanie nawet w pielęgnacji domowej nieodpowiednich kosmetyków w nadmiernej ilości może stan skóry jeszcze bardziej pogorszyć. Dobór preparatów powinien być bardzo indywidualny. Innego planu pielęgnacyjnego wymaga skóra sucha odwodniona, a innych skóra tłusta odwodniona. Dlatego specjalista oceni stan i rodzaj cery, przeanalizuje zasoby domowej kosmetyczki oraz pomoże dobrać właściwą pielęgnację domową i gabinetową. Zawsze powtarzam, że minimalizm w pielęgnacji domowej jest wskazany. Miejmy 5-6 kosmetyków, ale naprawdę dobrze dobranych do naszych potrzeb. To wystarczy.

Według specjalistki skóra odwodniona generalnie potrzebuje w pielęgnacji składników typowo nawilżających. Należy do nich np. kwas hialuronowy, kwas mlekowy, ale też mocznik, czy różnego rodzaju aminokwasy. To są składniki głównie rozpuszczalne w wodzie. Ich działanie polega na ściąganiu wody do naskórka. W pielęgnacji domowej dodajemy je do porannej i wieczornej kosmetyki twarzy, zaraz po umyciu twarzy w ramach oczyszczania i tonizacji skóry jeszcze na mokro, żeby zamknąć wilgoć w naskórku. Na dzień pod makijaż można stosować serum z kwasem hialuronowym lub aminokwasami. Na noc stosujemy kremy nawilżające.

- W przypadku skóry suchej oczywiście również stosujemy składniki nawilżające, ale również decydujemy się na składniki rozpuszczalne w tłuszczach, po to, aby słabo działającą warstwę hydrolipidową wspomagać i żeby ją uszczelnić. Dlatego dodatkowo stosowane są np. ceramidy, czy różnego rodzaju oleje np. wiesiołka itp. – tłumaczy kosmetolog SCM estetic.

Co ważne cera tłusta odwodniona także wymaga w pierwszym kroku zastosowania składników nawadniających, ale też zazwyczaj, na pewnym etapie wprowadzamy produkty kwasowe oraz z retinolem, które będą dodatkowo regulować pracę nadaktywnych gruczołów łojowych.

Obowiązkowym elementem dla każdego typu skóry jest również stosowaniu na dzień kremu z filtrem, który będzie zabezpieczać skórę przed szkodliwym promienieniem UV, które również bardzo znacząco o każdej porze roku wpływa na poziom nawilżenia skóry.

Pielęgnacja gabinetowa

W gabinecie kosmetologicznym również należy nastawić się na kilkuetapowy proces pielęgnacyjny. Po określaniu i zbadaniu stanu cery kosmetolog dobiera odpowiedni program zabiegowy. Cera odwodniona wymaga w pierwszym kroku odpowiedniego nawilżenia. Służy temu tzw. biała kosmetyka, czyli zabiegi oparte o wykorzystanie odpowiednich preparatów. Zabiegi na bazie kwasu hialuronowego, mlekowego pomagają ściągnąć wodę do naskórka i zamknąć ją w nim.

- Oczywiście zabiegi nawilżające mogą być inne w zależności od rodzaju cery. Skóra odwodniona przy cerze suchej będzie wymagała mocnego nawilżenia i wzmocnienia płaszcza hydrolipidowego. Można wykonać wówczas np. zabieg Lipid Control DermaQuest z kwasem linolowym, ferulowym i dziesięcioma olejami roślinnymi. Taki zabieg przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka i chroni skórę przed niekorzystnym działaniem czynników wysuszających i odwadniających. Cera tłusta często jest problematyczna, skłonna do wyprysków itp. W tym przypadku można wykonać np. zabieg EstGen dedykowany takiej cerze z dodatkowymi problemami odwodnienia. W przypadku takiej cery dobrze sprawdzi się również zabieg NanoFrax z wykorzystaniem końcówki Nano z wtłaczaniem preparatu kwasu hialuronowego – zaleca Klaudia Kopeć.

Po przywróceniu odpowiedniego nawilżenia skórze można przejść do kolejnych zabiegów, odpowiadających na kolejne problemy cery suchej lub tłustej.

Czego unikać w przypadku skóry odwodnionej?

Podobnie jak przy skórze suchej, w pielęgnacji odwodnionej skóry należy unikać kosmetyków z wysokim stężeniem alkoholu! Odwodniona cera stanie się jeszcze bardziej przesuszona, a jej powierzchnia może ulec podrażnieniu. Dyskomfort związany z uczuciem ściągnięcia czy przesuszenia będzie także potęgować nadużywanie produktów złuszczających, kwasowych czy mycie twarzy w gorącej wodzie.