Wyniki badania przedstawiono w środę podczas warszawskiej konferencji inaugurującej projekt "NIL IN – Społeczność Lekarzy Innowatorów".

Reklama

Założeniem nowego projektu Naczelnej Izby Lekarskiej "NIL IN" jest stworzenie przestrzeni dla lekarzy zainteresowanych i zajmujących się medycznymi innowacjami, ułatwianie im nawiązywania partnerstw i współpracy, organizacji narzędzi, pomoc w zdobyciu niezbędnej wiedzy, informacji, rozwianiu wątpliwości, wsparciu w działaniach.

Wyniki zaprezentowanego badania pokazują, że ponad połowa (60 proc.) lekarzy w Polsce pracuje dla więcej niż jednego pracodawcy. Jednego pracodawcę ma 40,9 proc. lekarzy, dwóch – 27,9 proc., trzech – 19,8 proc., a więcej – 8,5 proc.

Autorzy badania wskazują, że wielozatrudnienie powoduje, że lekarze pracują nawet 80 godzin tygodniowo.

70 proc. lekarzy pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo. Od 11 do 20 godzin w tygodniu pracę wykonuje tylko 5,7 proc. lekarzy. 31,9 proc. to odsetek lekarzy, którzy pracują w tygodniu od 21 do 40 godzin tygodniowo.

Reklama

W badaniu zauważono, że chroniczne zmęczenie spowodowane przepracowaniem i wysokim stresem zwiększa ryzyko wypalenia zawodowego, błędów merytorycznych i obniżonej jakości wykonywanych usług medycznych.

W badaniu udział wzięło 248 respondentów – lekarzy 50 specjalizacji, w wieku od 25 do 65 lat.