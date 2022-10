Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, sieć specjalistycznych klinik enel-med stomatologia w ramach nowatorskiej kampanii informacyjnej obala najbardziej powszechne mity związane z protetyką i implantologią.

Na poziomie deklaracji dbałość Polaków o higienę jamy ustnej nie odbiega od światowych statystyk. Gorzej jest w praktyce – problemy z zębami i przyzębiem ma aż 98 proc. Polaków. Niestety, pomimo znaczących problemów ze zdrowiem w tym obszarze, rzadko również bywamy u stomatologa. Najnowszy Narodowy Test Zdrowia Polaków z 2022 roku dowodzi, że zaledwie 37 proc. badanych odbyło konsultację dentystyczną w ciągu ostatniego pół roku. Efekty zaniedbań niestety mogą być dość znaczące – dane Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pokazują, że statystycznemu Polakowi po 35. roku życia brakuje już ok. 11 z 32 zębów. Ubytki mogą być nie tylko efektem zaniedbań higienicznych, ale również konsekwencją przebytych chorób lub wypadków.

– Pacjenci najczęściej przychodzą do gabinetu lekarskiego, kiedy ból zęba jest już nie do zniesienia lub dojdzie do utraty lub częściowego ukruszenia wypełnienia w zębie w przednim odcinku uzębienia. Wtedy pojawia się problem estetyczny widoczny dla otoczenia. Niestety większość osób nie zdaje sobie sprawy, że przebarwienia, drobne ukruszenia, starcia zębów czy ubytki w tylnych odcinkach są nie tylko wyzwaniem estetycznym. Nieleczone ubytki próchnicowe powodują pogłębianie się problemów zdrowotnych oraz niekorzystnie wpływają nie tylko na zdrowie jamy ustnej, ale i całego organizmu – ostrzega dyrektor medyczna stomatologii enel-med, dr n. med. Marta Markunina

Wokół leczenia implanto-protetycznego krąży bardzo wiele mitów. Najczęstsze skojarzenie to sztuczna szczęka seniora trzymana w szklance obok łóżka. Noszenie ruchomych uzupełnień protetycznych nie jest jedynym rozwiązaniem w odbudowie brakujących zębów. Współczesne zabiegi implantologiczno-protetyczne pozwalają znacząco poprawić jakość życia pacjenta. Umożliwiają zmianę lub poprawę wyglądu zębów szybko, bezboleśnie i z wykorzystaniem nowoczesnych oraz przystępnych cenowo rozwiązań przy użyciu lekkich i estetycznych materiałów uzupełniających.

– Do specjalisty protetyka warto zgłosić się nie tylko w przypadku pojedynczych lub większych braków zębowych, ale również wtedy, gdy dojdzie już do całkowitego bezzębia. Porada lekarska wskazana jest również dla osób, które doświadczyły urazów mechanicznych, mają znaczące i długoletnie problemy związane z chorobą próchnicową lub patologicznie startymi zębami wynikające zarówno z nieleczonych wad zgryzowych, jak i zaburzeń w układzie stomatognatycznym. W ramach oddziaływań protetycznych możemy również przeprowadzić zabiegi estetyczne takie jak korekta kształtu, koloru czy wysokości uzębienia – zaznacza dyrektor medyczna stomatologii enel-med, dr n. med. Marta Markunina

Swoją kampanię informacyjną enel-med stomatologia kieruje do różnych grup wiekowych tak, aby pomóc im pokonać wstyd związany z niedoskonałościami uśmiechu oraz uświadomić korzyści zdrowotne i psychologiczne płynące z konsultacji z lekarzem specjalistą.

Osoby w wieku 30-45 lat mogą zadbać o wygląd zębów np. poprzez szybką i nieinwazyjną korektę ich długości, kształtu i koloru. Do skutecznych metod poprawy estetyki uzębienia należy bonding, czyli modelowanie zębów przy użyciu żywicy kompozytowej. Zabieg można wykonać nawet w jeden dzień bez konieczności ingerencji w strukturę zębów takiej jak np. szlifowanie. Z kolei cienkie nakładki z kompozytu lub porcelany przyklejane do wargowych powierzchni zębów przednich (tzw. licówki) to propozycja dla pacjentów, którzy chcą odbudować zniszczone części zęba, zamknąć diastemę, wydłużyć korony zębów lub skorygować długotrwałe przebarwienia.

Po 45. r.ż. kłopoty z zębami mogą się pogłębiać, dlatego oferta stomatologiczna dla takich osób uwzględnia bardziej kompleksowe zabiegi. Według raportu „9 milionów powodów – użytkownicy protez zębowych w Polsce” co drugi Polak w wieku co najmniej 40 lat nosi protezę zębową, a znaczna liczba pacjentów potrzebuje poważniejszej ingerencji lekarskiej, aby odzyskać nie tylko piękny uśmiech, ale również pełną funkcjonalność aparatu żucia. Wśród często wykonywanych zabiegów znajdują się nakłady, korony i mosty protetyczne, które pozwalają odtworzyć zniszczone struktury zębów, a także przestrzenie międzyzębowe. W ramach leczenia stosuje się również nowoczesne i trwałe protezy na metalu, z akrylu lub tzw. protezy overdenture. Te ostatnie wyposażone są w dodatkowe niewidoczne elementy retencyjne, dzięki którym zachowują wyjątkową stabilność i nie uciskają błon śluzowych, mogą opierać się na zębach własnych pacjenta lub implantach i zapewniają łatwiejszą adaptację pacjenta do protezy.

- Pierwszy krok w leczeniu to przede wszystkich kompleksowa diagnoza, która pozwala określić potrzeby i dobrać metody działania indywidualnie z uwzględnieniem stanu zdrowia, możliwości finansowych i oczekiwań estetycznych pacjenta. Niestety wiele osób nie dociera na badanie z powodu głęboko zakorzenionych w świadomości mitów związanych z usługami implanto-protetycznymi. Dlatego też w naszych gabinetach stawiamy nie tylko na profilaktykę i leczenie, a również dużą uwagę przywiązujemy do edukacji i upowszechniania wiedzy o możliwościach współczesnej medycyny – podkreśla dyrektor medyczna stomatologii enel-med, dr n. med. Marta Markunina