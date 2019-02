Implanty kontra protezy

Jeśli wizja noszenia codziennie protezy wydaje ci się niekomfortowa, rozważ inne opcje rekonstrukcji braków zębowych. Zanim jednak zdecydujemy się na uzupełnienie pojedynczych braków lub nawet całości uzębienia, warto wiedzieć, dlaczego jest to niezbędne.

- Odbudowa protetyczna utraconych zębów to nie możliwość, ale nasz obowiązek, jeśli zależy nam na dobrym zdrowiu jamy ustnej, ale również zdrowiu ogólnym. W przypadku braku jednego zęba, kilku zębów lub bezzębia grozi nam m.in. przemieszczanie się pozostałych zębów, zmiana ich pozycji, wady zgryzu, problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym oraz tzw. choroba okluzyjna zębów, która może prowadzić do dolegliwości bólowych głowy, ścierania lub nawet utraty zębów - mówi lek. stom. Przemysław Stankowski z gabinetu Stankowscy & Białach Stomatologia w Poznaniu.

Z powodu obniżonej funkcji żucia cierpi również układ pokarmowy. - Proces trawienia zaczyna się już w ustach. Jednak, gdy posiadamy zbyt mało zębów, szczególnie zębów bocznych, które służą do rozdrabniania i miażdżenia pokarmu, połykamy większe kęsy jedzenia i bardziej obciążamy żołądek. W efekcie pojawić się mogą bóle żołądkowe, wzdęcia, zgaga, niestrawność czy niedobory składników odżywczych istotne dla dobrego metabolizmu i odporności – ostrzega ekspert.

To nie koniec kłopotów. Godząc się na znaczne braki w uzębieniu doprowadzamy do stopniowego fizjologicznego zaniku kości żuchwy i szczęki – twarz traci naturalne proporcje, zmianie mogą ulec jej rysy np. opadają kąciki ust, wargi wydają się węższe, żuchwa wysuwa się do przodu. Skóra twarzy traci właściwe podparcie kostne, a co za tym idzie elastyczność, stąd większa tendencja do zmarszczek i bruzd. Ostatecznie, osoba ze znacznymi lukami w uśmiechu wygląda na starszą niż w rzeczywistości.

Możliwości odbudowy protetycznej są różnorodne i pozwalają nie tylko zrekonstruować braki w uśmiechu, ale także przywrócić zgryzowi pełną funkcję żucia, czyli to, do czego jest stworzony. Do najbardziej popularnych metod odbudowy zębów należą implanty stomatologiczne oraz protezy dentystyczne.

Implanty – co warto wiedzieć?

Czym są implanty stomatologiczne? To małe, tytanowe śrubki wszczepiane w kość szczęki lub żuchwy pacjenta pełniące rolę korzenia zęba - na nich mocuje się korony, czyli widoczną część zęba. Aktualnie implanty są najbardziej nowoczesnym sposobem rekonstrukcji uzębienia. Implanty dentystyczne są rozwiązaniem w przypadku, gdy brakuje nam jednego, kilku lub wszystkich zębów (protezy na implantach).

- przeciwdziałają zanikowi kości szczęki lub żuchwy, co pozwala zachować naturalny i młodszy wygląd twarzy

- jeśli są wykonane prawidłowo, to pod względem wyglądu oraz funkcji najbardziej przypominają naturalne zęby

- wszczepienie ich w kość zapewnia pełną stabilizację i trwałość, co przynosi komfort i dodaje pewności siebie pacjentowi

- nie wymagają stosowania specjalnych klejów do protez

- łatwa higiena i czyszczenie – o implanty dbamy, jak o własne zęby

- przywracają normalną funkcję żucia - można normalnie żuć, gryźć i jeść wszystko, na co mamy ochotę

- rozwiązanie długoterminowe i o długim okresie żywotności - implanty dobrej jakości mogą służyć wiele lat, więc to opcja trwalsza w stosunku do protez, ale też koron i mostów protetycznych

- tytan, z którego wykonane są implanty nie uczula, jest kompatybilny z organizmem i nie ma ryzyka jego odrzucenia

- bardziej kosztowne rozwiązanie niż pozostałe metody rekonstrukcji zębów

- przed zabiegiem wszczepienia implantu muszą być spełnione odpowiednie warunki m.in. odpowiednia ilość kości u pacjenta oraz dobry ogólny stan zdrowia. Jeśli kości jest za mało, wtedy należy wykonać zabieg odbudowy kości

- czas leczenia implantologicznego zależy od kilku czynników i wymaga więcej cierpliwości – trwa co najmniej 2-6 miesięcy – w tym czasie zachodzi proces gojenia po wszczepieniu implantu (tzw. osteointegracja), a pacjent nosi tymczasową odbudowę protetyczną

Proteza – co warto wiedzieć?

To wykonane ze sztucznych materiałów uzupełnienie brakujących zębów. Proteza dentystyczna może być stała lub ruchoma (można ją zdjąć np. do czyszczenia). Najbardziej powszechne są protezy akrylowe, z nylonu oraz protezy acetalowe. Te najnowocześniejsze wykonane są z acronu, który nie uczula i jest bardziej elastyczny.

- tradycyjna proteza nie zapobiega zanikowi kości żuchwy lub szczęki u pacjenta

- nieodpowiednio dopasowana proteza może uwierać, podrażniać dziąsła i śluzówki jamy ustnej, prowadzić do otarć czy mikrourazów

- uczucie „ciała obcego” w ustach niektórym pacjentom może przeszkadzać i powodować u nich odruch wymiotny

- wyglądają mniej naturalnie od np. koron na implantach

- mogą się przemieszczać w jamie ustnej, powodując dyskomfort przy mówieniu, uśmiechaniu lub jedzeniu

- tradycyjne protezy ruchome wymagają stosowania specjalnych kremów lub klejów do protez, którymi mocuje się je do podniebienia

- należy regularnie wyjmować protezę do dokładnego czyszczenia, ponieważ szybko zbierają się na niej osady i bakterie

- ograniczona funkcja żucia np. przy twardych, klejących się pokarmach

- proteza ruchoma może wymagać modyfikacji okresowych lub wymiany po ok. 7 latach

- protezy mogą uczulać niektórych pacjentów – reakcja alergiczna najczęściej dotyczy akrylu, z którego często wykonane są protezy

- rozwiązanie mniej kosztowne

- proteza to szybka opcja rekonstrukcji braków zębowych (w zależności od ilości brakujących zębów czas oczekiwania to ok. 2-4 tygodnie), gdy stracimy zęby przednie możliwe jest wykonanie tzw. protezy natychmiastowej.

A może lepiej mosty lub protezy na implantach?

Oprócz zdecydowania się na jedną opcję leczenia, możemy także rozważyć inne metody, które łączą różne technologie. – Zamiast klasycznej protezy możemy wybrać tzw. mosty oparte na implantach, które łączą zalety obu rozwiązań. Mosty tradycyjne wymagają oszlifowania zębów własnych pacjenta, na których się je mocuje, natomiast mosty na implantach oszczędzają nasze zęby, są bardziej stabilne i trwalsze. W przypadku braku wszystkich zębów z pomocą protetyka możemy wykonać protezę całkowitą opartą na kilku implantach, co eliminuje problem tzw. luźnej protezy – mówi stomatolog.

Przed wyborem konkretnej metody odbudowy zębów, najlepiej udać się na wizytę konsultacyjną. Stomatolog wyjaśni na niej, jakie mamy opcje rekonstrukcji i doradzi możliwe rozwiązania najlepsze dla pacjenta.

– Ograniczeniem w przypadku implantów mogą być zarówno warunki zdrowotne u pacjenta, np. ciąża, nieustabilizowana cukrzyca lub mała ilość kości niezbędnej do zabiegu implantologicznego. Przy niewystarczającej ilości kości stosujemy jednak zabiegi chirurgiczne odbudowujące tkanki kostne, takie jak przeszczep kości i sterowana regeneracja kości. Dzięki tak nowoczesnym rozwiązaniom wielu pacjentów może się cieszyć pełnym uśmiechem, nawet w starszym wieku – wyjaśnia dr Stankowski.