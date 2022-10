Reklama

Aparat na zębach to już nie powód do wstydu! Wręcz przeciwnie: moda na wyrównane zęby ogarnia Polaków przed czterdziestką. Jak bardzo rośnie popularność leczenia ortodontycznego nad Wisłą, widać w najnowszych badaniach ARC Rynek i Opinia dla Medicover Stomatologia. Aż 53 proc. Polaków w wieku od 18 do 40 lat z chęcią poddałoby się korekcie wady zgryzu. W grupie młodszej, tj. 18-25 lat, aż 62 proc. byłoby skłonne siąść w fotelu ortodonty, choćby zaraz. Aparat na zębach nosi już 1 na 10 Polaków poniżej czterdziestego roku życia.

– Przez lata Polacy podchodzili do leczenia ortodontycznego z rezerwą, co wiązało się często z poczuciem wstydu czy obawą przed opiniami innych, zwłaszcza, jeśli decydowano się na założenie aparatu po trzydziestce. W ostatnich latach jednak obserwujemy duże zmiany w postrzeganiu leczenia – mówi lek. stom. Magdalena Michałkowska z Medicover Stomatologia Plac Konstytucji w Warszawie.

Już nie tylko dla nastolatka

Widać to zwłaszcza wśród nieco starszych Polaków, których przez lata ciężko było ortodontom przekonać do leczenia. Jak czytamy w badaniach ARC Rynek i Opinia, dziś aż 20 proc. ankietowanych, mających od 25 do 40 lat, ma już w planach wizytę u ortodonty i wielomiesięczne leczenie. Dla porównania: w młodszej grupie takie plany ma 25 proc. ankietowanych.

Reklama

– Jeszcze 10 lat temu 30-latek u ortodonty należał do rzadkości, obecnie pacjenci po 30-stce stanowią ponad połowę leczonych. Nowoczesna ortodoncja przestała być czymś, co jest zarezerwowane tylko dla nastolatków. Wyraźnie widać, że znacząco zmienił się społeczny odbiór tego typu leczenia i to w każdej grupie wiekowej – dodaje.

Powód? – Przede wszystkim w ostatniej dekadzie rozwinęła się moda na noszenie aparatów. Stały się one częścią prozdrowotnego trendu, tak jak np. uprawianie sportu, troska o zdrowie psychiczne czy terapie anty-ageingowe. Wpływ na to miała w dużej mierze widoczność aparatów w mediach, a zwłaszcza w social mediach – zauważa dentystka.

– Kluczowy jest także postęp technologiczny, jaki dokonał się w leczeniu, a który zaowocował m.in. pojawieniem się nowych rozwiązań, chociażby coraz bardziej popularnych przeźroczystych aparatów nakładkowych (alignerów) Invisalign czy aparatów kosmetycznych. W momencie, kiedy leczenie stało się dyskretniejsze i bardziej komfortowe, wzrosła też jego popularność – wyjaśnia ekspertka Medicover Stomatologia.

Młodsi ufają influencerom

Duża w tym rola social mediów. Wśród ankietowanych przez ARC Rynek i Opinia, aż 52 proc. osób zwróciło wcześniej uwagę na aparat noszony u twórcy internetowego. Co więcej, w opinii aż 20% badanych, to właśnie treści w mediach społecznościowych stają się największą zachętą do leczenia, tuż obok… opinii bliskich.

– Influencerzy wyświadczyli dużą przysługę ortodoncji, odczarowując leczenie. Dzięki nim miliony osób każdego dnia dowiaduje się, jak wygląda założenie i noszenie aparatu. Popularność aparatów nakładkowych Invisalign, które są dziś jednym z najchętniej wybieranych rozwiązań, zawdzięcza się w dużej twórcom internetowym. Pod tym względem media społecznościowe spełniły ważną rolę edukacyjną – mówi dentystka.

Nie bez znaczenia pozostało także pojawienie się na rynku wspomnianych aparatów nakładkowych, czyli przeźroczystych szyn, które coraz częściej zastępują w leczeniu tradycyjne aparaty z drutami, zamkami i ligaturami. Dziś świadome ich istnienia jest już 59 proc. Polaków przed czterdziestką. W młodszej grupie, czyli poniżej 25 r.ż., o ich dostępności na rynku wiedzą 2 na 3 pytane osoby.

– Alignery, czyli aparaty nakładkowe, zrewolucjonizowały współczesną ortodoncję. Teraz możemy proponować pacjentom rozwiązanie, dzięki któremu proces leczenia stał się bardziej komfortowy, dyskretniejszy, łatwiejszy do wdrożenia i bardziej przewidywalny za sprawą kompleksowego planowania leczenia oraz często również szybszy – opisuje lek. stom. Magdalena Michałkowska.

– Te aspekty są ważne szczególnie dla trzydziestolatków, którzy, z różnych powodów, nie leczyli się wcześniej ortodontycznie, a teraz ze względu na karierę czy życie osobiste, chcą z niego skorzystać. Praktyczność aparatów nakładkowych zyskuje zainteresowanie również młodszych pacjentów – dodaje.

Rezultaty tych zmian widać. Dziś aż 60 proc. Polaków jest zdania, że noszenie aparatu nie powinno być przyczyną jakichkolwiek kompleksów – podaje ARC Rynek i Opinia w badaniach dla Medicover Stomatologia.