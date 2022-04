Na wizytę kontrolną warto już pójść, gdy dziecko zaczyna ząbkować! Nie zwlekaj z tym aż do momentu pojawienia się wszystkich zębów stałych. Dziecko powinno pójść do ortodonty najpóźniej, gdy skończy 7 lat. To, jak zadbasz o zęby mleczne swojego dziecka, będzie miało wpływ na jego zgryz także w dorosłym życiu – podkreślono w komunikacie na stronie NFZ.

Należy koniecznie skorzystać z pomocy ortodonty, jeśli u dziecka występują niesymetryczne rysy twarzy, nieprawidłowe ułożenie zębów – zęby stłoczone lub rozstawione zbyt szeroko (szpary między zębami), wada wymowy, oddychanie ustami lub stale otwarte usta, nadmiernie wysunięta lub cofnięta broda, dysfunkcja języka, szkodliwe nawyki – ssanie palca, ogryzanie paznokci, ołówków, długopisów, zgrzytanie zębami i przedwczesna utrata zębów mlecznych.

Dzieci mają prawo do leczenia w ramach ubezpieczenia do ukończenia 12 lat, a do ukończenia 13 lat – do kontroli wyników po zakończonym leczeniu.

Bezpłatnie można uzyskać dla swojego dziecka: ruchomy aparat (do 12 lat) i jego naprawę (do 13 lat), zdjęcie pantomograficzne (RTG panoramiczne zębów) – 2 razy w trakcie całego leczenia i tylko ze skierowaniem od ortodonty i kontrolę zgryzu po zakończeniu leczenia.

Proste zęby to nie tylko ozdoba – nieprawidłowy zgryz to liczne problemy, m.in. skrzywione i zachodzące na siebie zęby trudniej wyczyścić, co prowadzi m.in. do próchnicy; obciążone mięśnie żwaczy mogą wywoływać ból głowy i żuchwy, chrapanie, bezdech senny i nieprawidłową postawę ciała; krzywe zęby mogą się łamać, kruszyć i pękać; źle ustawione zęby mleczne mogą utrudnić rośnięcie zębom stałym; nieprawidłowo ustawione zęby mleczne i stałe powodują wady wymowy; nieleczone nieprawidłowości sprawiają, że może dojść do recesji dziąseł i ścierania się zębów.

Czasami przed leczeniem ortodontycznym trzeba skonsultować się z laryngologiem (np. ze względu na przerośnięte migdałki). Do laryngologa potrzebne jest skierowanie. Wystawi je każdy lekarz, który udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ.