Chory, którego nazwiska nie ujawniono, pochodzi z hrabstwa Rockland pod Nowym Jorkiem. Jak informuje BBC News, powołując się na miejskie służby sanitarne, nie był on szczepiony przeciwko polio, a zaraził się od osoby zaszczepionej preparatem przeciwko polio zawierającym osłabionego, żywego wirusa.

Reklama

W USA poprzedni pojedynczy przypadek zakażenia wirusem polio zdarzył się w 2013 r. Stany Zjednoczone są wolne od tego wyjątkowo zaraźliwego wirusa od 1979 r. dzięki akcji szczepień, prowadzonych od 1955 r. Od tego czasu zdarzały się jedynie pojedyncze zawleczenia wirusa przez zagranicznych turystów.

Amerykanie są szczepieni w dzieciństwie trzema lub czterema dawkami preparatu chroniącego przed polio, poczynając od drugiego miesiąca życia. Aż 93 proc. maluchów otrzymało przynajmniej trzy dawki szczepionki – zapewnia amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC).

W USA, podobnie jak w wielu innych krajach, do szczepień przeciwko polio wykorzystuje się szczepionki zawierające unieszkodliwionego wirusa, niezdolnego do zakażenia. W niektórych krajach wciąż używane są szczepionki podawane doustnie z osłabionym, ale żywym wirusem polio. W wyjątkowych sytuacjach może on zmutować i wywołać zakażenie, szczególnie u osoby niezaszczepionej.

Polio wciąż występuje endemicznie w Afganistanie i Pakistanie, ale ostatnio pojedyncze przypadki wykrywane są w innych krajach. Na przykład w Londynie wykryto go ostatnio w ściekach.