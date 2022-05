Reklama

O leczeniu grzybicy paznokci opowiada doktor Marek Wasiluk, właściciel warszawskiej kliniki L’experta, jedyny Polak z dyplomem MSc Aesthetic Medicine University of London.

Jak leczyć grzybicę paznokci?

Czy grzybicę paznokci można wyleczyć domowymi metodami?

Niestety grzybica paznokci jest jedną z trudniejszych do wyleczenia. Wynika to między innymi z faktu, że grzyby są bardzo pierwotnymi, mało rozwiniętymi organizmami, ale przez to są również bardzo odporne na leki. Z grzybicą paznokci jest ten kłopot, że mówiąc wprost, grzyby wchodzą w środek paznokci. Paznokieć jest bardzo mocno skeratynizowany, czyli jego płytka jest twarda, wytrzymała i nieprzepuszczalna, w związku z czym bardzo ciężko jest przez nią przeniknąć z leczeniem, a naszym zadaniem jest właśnie wniknięcie w jej głąb i zniszczenie grzybów. Bardzo trudno jest więc ją wyleczyć domowymi sposobami. Można próbować, ale powiedziałbym, że tylko wtedy, gdy grzybica dotyczy małych obszarów i jest świeżym problemem. W innych przepadkach raczej sobie z nią nie poradzimy.

Czy grzybicę paznokci można leczyć doustnie?

Istnieje kilka sposobów na to, żeby przeniknąć do wnętrza paznokcia. Można zastosować leki przeciwgrzybiczne, ogólnoustrojowo, jak i miejscowo. Zasadniczą wadą pierwszego rozwiązania, a więc przyjmowania leków doustnie, jest to, że paznokieć jest martwą częścią naszego organizmu. Przyjmując lek doustnie, robimy to z zamierzeniem, aby drogą krwionośną dotarł i zadziałał on w miejscu, o które nam chodzi. Krwiobieg dociera jednak wyłącznie do struktur żywych, a więc do paznokcia siłą rzeczy dotrzeć nie może, jedynie do miejsca, gdzie paznokieć ulega keratynizacji. Leczenie doustne może więc zadziałać na samą macierz paznokcia, jeśli to właśnie tam umiejscowiony jest grzyb, może się udać uzyskać pożądany efekt leczniczy.

Jak się leczy grzybicę paznokci miejscowo?

W przypadku miejscowego stosowania przeciwgrzybiczych chemioterapeutyków problemem jest wspomniany już mocno skeratynizowany charakter paznokcia, przez który bardzo ciężko jest przeniknąć. W związku z tym jakiekolwiek maści przeciwgrzybicze się nie sprawdzają – praktycznie nie ma możliwości, aby udało się utrzymać maść w takim miejscu przez dłuższy czas. Drugim powszechnie stosowanym środkiem do miejscowego stosowania są różnego rodzaju lakiery zawierające w swoim składzie pożądany lek. Tego typu rozwiązanie jest nieco bardziej efektywne niż wspomniane maści, ponieważ lakier z oczywistych względów utrzymuje się na paznokciu znacznie dłużej niż maść. W praktyce jednak na tego typu leczenie trzeba poświęcić kilka miesięcy, a poza tym przenikanie lakieru w głąb paznokcia i tak pozostaje problematyczne. Trzeba wiedzieć również o tym, że wraz z odrastającym paznokciem grzyb cały czas się odnawia. Szansa na to, że stosowanie lakieru w takim przypadku może nam pomóc, tyczy się przede wszystkim osób, dla których problem grzybicy jest stosunkowo nowy, nie zmagają się z nim od lat.

Na czym polega leczenie laserem grzybicy paznokci? Ile trwa i jakie są ceny zabiegu?

Alternatywą dla opisanych wcześniej, uciążliwych i mało skutecznych metod walki z grzybicą paznokci, są metody laserowe. Jest to obecnie jedna z najlepszych metod radzenia sobie z tym problemem. Odpowiednio dobrane do problemu urządzenie, o dobrze dostosowanej długości fali i głębokości penetracji, może zadziałać poprzez termiczne uszkadzanie grzybów. Paznokieć jest naświetlany światłem lasera, przez co grzyby wewnątrz są wypalane. Minusem takiego rozwiązania jest to, że nie jest to zabieg zbyt przyjemny, ale jednocześnie nie trwa on zbyt długo. Plusem jest natomiast, że sam paznokieć w trakcie zabiegu nie jest w żaden sposób uszkadzany – laser niszczy wyłącznie grzybicę znajdującą się wewnątrz. Dla najlepszych efektów konieczne jest wykonanie kilku zabiegów (ok. 3-5) w mniej więcej miesięcznych odstępach czasu. Cena jednego zabiegu to: 500-1000 zł.

Dla najlepszych efektów, kiedy grzybica jest mocno zaawansowana dobrze jest łączyć różne metody i dostosowywać je do pacjenta. Skuteczność połączenie laserów z lakierem jest praktycznie gwarantowana. Im szybciej zaczniemy terapię tym lepie. Bardzo zaawansowany problem jest trudniejszy do wyleczenia. Efekt terapii nie pojawia się od razu. Zauważymy go dopiero w momencie, kiedy w całości wyrośnie nam nowy, wolny od grzybicy paznokieć, ciężko ten moment dokładnie określić, jest to ok. pół roku.

Czy grzybicę paznokci można leczyć octem, czosnkiem lub olejkiem z drzewa herbacianego? Takie informacje można znaleźć w Internecie.

Zdecydowanie nie. Tak jak już powiedziałem, grzybica jest bardzo trudna do wyleczenia, dlatego, że grzyby wnikając bardzo głęboko w głąb płytki paznokcia. Nie wiem jak ocet, czosnek lub olejkiem z drzewa herbacianego miałyby przedostać się do środka pytki. Jeśli już to mogą mieć działanie tylko delikatne, powierzchniowe.

Do jakiego specjalisty udać się z tym problemem? Jak leczy się grzybicę paznokci?

Najlepiej udać się do dermatologa lub lekarza medyczny estetycznej, który zna się na laseroterapii i ma odpowiednie urządzenie do walki z takim problemem.

Objawy grzybicy paznokci

Jakie są przyczyny grzybicy paznokci?

Grzybicę paznokcie powodują grzyby, a więc pierwotnie, mało rozwinięte, ale i odporne organizmy Grzybicy sprzyjają różne choroby, takie jak cukrzyca czy zaburzenia odporności.

Jak można się nią zarazić?

Grzybica paznokci zwykle dotyczy paznokci dużych palców u stóp. Najczęściej możemy się jej nabawić na różnego rodzaju kąpieliskach, plażach, basenach czy saunach. To częsta przykra pamiątka przywożona z wakacji. Sprzyja jej obniżona odporność, także schorzenia takie jak cukrzyca.

Po czym poznać objawy?

Głównym objawem grzybicy paznokci jest ich nietypowy wygląd. Paznokieć robi się z reguły matowy, jego kolor zmienia się na szary, lekko białawy lub żółty. Może mieć również zaburzenia kształtu, nierówności, a w skrajnych przypadkach może zacząć rozmiękać i złuszczać się. Najlepszym sposobem, aby przekonać się, czy rzeczywiście mamy do czynienia z grzybicą, jest pobranie wymazu, a w przypadku paznokci wycinka i zbadania w laboratorium.

Czy objawy u rąk i nóg czymś się różnią?

Nie. Ale trzeba powiedzieć, że grzybica u rąk występuje niezmiernie rzadko.