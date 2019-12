Jak wynika z przeprowadzonego przez Medicover Stomatologia raportu pt. „Higiena, leczenie i profilaktyka jamy ustnej u dzieci” tylko 30 proc. rodziców wie kim jest pedodonta. Aż 41 proc. nie zna tego określenia, a 6 proc. powiedziałoby, że to specjalista zajmujący się stopami . Jakich jeszcze ekspertów możemy spotkać, gdy „idziemy do dentysty” i czym różni się dentysta od stomatologa?

Zacznijmy od wspomnianego już pedodonty – dlaczego znajomość tego pojęcia jest tak istotna? Bo to specjalista, którego powinniśmy odwiedzić z naszymi dziećmi. Dla swoich pociech chcemy przecież jak najlepiej i tak, jak w przypadku przeziębienia idziemy z maluchem do pediatry, a nie do internisty, tak z leczeniem ząbków, a także w przypadku wizyt kontrolnych u dzieci, kierujmy się do stomatologa dziecięcego, czyli pedodonty.

- Pedodonta to lekarz stomatolog specjalizujący się w leczeniu niemowląt oraz dzieci, który posiada szeroką wiedzę nie tylko na temat stomatologii dziecięcej, ale także z dziedziny psychologii czy pediatrii. W swojej pracy ściśle współpracuje z lekarzami innych specjalności. Powinien być cierpliwy, empatyczny i posiadać umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu z maluchami. Do jego głównych zadań, oprócz leczenia zębów, należy „oswojenie” dziecka z gabinetem stomatologicznym, aby wizyty u dentysty nie wywoływały niepokoju u najmłodszych pacjentów – komentuje lek. dent. Małgorzata Turno-Kornafel, pedodonta w Medicover Stomatologia KIDS.

Czy dentysta i stomatolog to ten sam specjalista?

Kolejne zaskoczenie spotka nas, gdy uświadomimy sobie, że stosowane przez nas wymiennie nazwy dentysta i stomatolog wcale nie oznaczają dokładnie tego samego. Dentysta jest specjalistą od zębów, a jego łacińska nazwa, czyli „dens” oznacza właśnie ząb. W przypadku stomatologa (gdzie stoma oznacza usta, a logia naukę), poza leczeniem zębów zajmuje się on także chorobami przyzębia, błon śluzowych i innych tkanek znajdujących się w jamie ustnej.

Periodontolog – krewny archeologa? Nie, to ekspert, który zajmuje się leczeniem jamy ustnej, a dokładnie chorobami przyzębia oraz schorzeniami błon śluzowych. Mianem przyzębia określamy wszystkie tkanki, które odpowiadają za prawidłowe osadzenie i unieruchomienie zęba w zębodole, a także ochronę zęba. W praktyce, do periodontologa powinniśmy zgłosić się, gdy mamy paradontozę, problemy z dziąsłami, ozębną czy okostną, a także np. w celu korekty uśmiechu dziąsłowego, czyli tzw. gummy smile.

Endodonta – na pierwszy rzut oka nazwa brzmi tajemniczo. Wszystko staje się jasne, gdy dodamy, że chodzi o… leczenie kanałowe. Endodoncja jest jedną z najszybciej rozwijających się specjalności stomatologicznych. Dzięki temu, że lekarze endodonci mają dostęp m.in. do nowoczesnych technik leczenia i zaawansowanej aparatury (m.in. mikroskop, aparat pantomograficzny, tomograficzny czy radiowizjografia), leczenie kanałowe stało się szybkie i komfortowe. Szczególnie, że zabiegi endodontyczne można przeprowadzać w znieczuleniu miejscowym, a nawet ogólnym, co gwarantuje, że pacjent podczas nich nie odczuwa żadnego dyskomfortu.

Implantolog – w tym przypadku nazwa jest bardziej intuicyjna – to specjalista zajmujący się wstawianiem implantów stomatologicznych. Dzięki pomocy wykwalifikowanych specjalistów, możemy w prosty sposób odbudować lukę w naszym uzębieniu. Implant nie tylko wyglądem, ale też konstrukcją, najwierniej odzwierciedla naturalne zęby – jest to bardzo trwały, sztuczny zamiennik korzeni zębów. Najczęściej to tytanowa lub cyrkonowa malutka śrubka o długości od kilku do kilkunastu milimetrów, którą w trakcie zabiegu chirurgicznego wprowadza się do kości szczęki lub żuchwy.

Protetyk – mówiąc o implantach, nie zapominajmy o roli protetyka – to on pomaga uzupełnić luki w uzębieniu pacjentów i często przy współudziale chirurga projektuje ostateczny wygląd pracy protetycznej odtwarzając piękny i zdrowy uśmiech. Dodatkowo, doświadczony protetyk zajmuje się tworzeniem koron, mostów, protez czy licówek. Przy planowaniu rekonstrukcji protetycznych specjalista sięga po nowe technologie, takie jak skaner wewnątrzustny (stosuje się go zamiast wycisków – nielubianych przez pacjentów), który pozwala przenieść warunki jamy ustnej pacjenta na ekran komputera, tworząc trójwymiarowy model uzębienia. Dla pacjenta oznacza to możliwość bardzo szybkiego i komfortowego stworzenia indywidualnego planu leczenia.

Jak widać, wraz ze zmieniającymi się potrzebami pacjentów, ewoluuje także obraz dzisiejszej stomatologii. Obecnie klient, który zgłasza się do gabinetu stomatologicznego z konkretnym problemem, oczekuje, że wszystkie niezbędne badania, diagnostyka, planowanie i leczenie zostaną wykonane w jednym miejscu. Standardem w klinikach stomatologicznych, powinno być to, aby „pod jednym adresem” zebrać całe niezbędne wyposażenie i sprzęt medyczny – m.in. aparat pantomograficzny, tomograficzny czy cefalostat. Niezwykle istotne jest też indywidualne podejście do pacjenta, w którym zarówno pacjent jak i zespół medyczny są zaangażowani w proces leczenia.