NFZ w przesłanym w sobotę komunikacie przypomina, gdzie w nagłych przypadkach można szukać pomocy medycznej podczas Świąt Wielkanocnych.

Fundusz wskazuje, że w tym czasie pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez całą dobę w weekendy i święta, a także od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego.

Adresy i dane kontaktowe do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdują się na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, można też skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnić formularz online.

NFZ podkreśla, że na platformie dyżuruje personel medyczny, w tym pielęgniarka/położna lub lekarz, który udziela telefonicznie profesjonalnych porad. Może również wystawić e-receptę lub e-zwolnienie, jeśli będzie to konieczne.

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Adresy i dane kontaktowe do SOR i izb przyjęć znajdują się na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Fundusz wskazuje, że w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia można skorzystać z pomocy zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Przez cały świąteczny okres do dyspozycji pacjentów pozostają także konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ.

Pod numerem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 bezpłatnie i przez całą dobę można uzyskać wszelkie, niezbędne informacje na temat pomocy medycznej w czasie świąt.

Konsultanci podpowiedzą również, gdzie jest najbliższy szpital, punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub dyżurująca apteka.