Stopy są dość skomplikowaną w swej budowie strukturą. To one mają kontakt z podłożem, gdy się poruszamy, a ich budowa pozwala na przenoszenie siły w ruchu. Stanowią one podparcie naszego ciała, a ich podeszwa jest jego mapą. – Znajduje się na nich bowiem aż około 200 000 zakończeń nerwowych. Stąd pobudzenie poszczególnych obszarów stóp wpływa na konkretne narządy, gruczoły lub tkanki — mówi Małgorzata Jachacz-Łopata, dr. nauk medycznych, fizjoterapeutka uroginekologiczna i propagatorka świadomego ruchu, ekspertka Kneipp.

Punkty akupresurowe na stopach mają wpływ na inne układy naszego organizmu. Z kolei zaburzenia, takie jak nieprawidłowe ustawianie stóp podczas ruchu czy nierównomierne ich obciążanie, mogą przyczyniać się do powstawania wad postawy, które nierzadko skutkują dolegliwościami bólowymi. Nasze stopy są nierozłącznie związane z postawą całego naszego ciała. To, jak o nie dbamy przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu, także w tych wyższych jego partiach.

Co więc możemy zrobić dla naszych stóp w domowym zaciszu? Oto kilka sposobów na zadbanie o stopy i tym samym całe ciało.

Masowanie i stymulowanie

Nasze stopy spędzają długie godziny w butach. Bardzo dobrze wpłynie na nie regularne ściąganie obuwia. Chodzenie po różnego rodzaju podłożu to naturalny masaż i świetna stymulacja. Próbujmy chodzenia po trawie, piasku, czy kamieniach lub nawet po ziemi. Możemy również nabyć maty z kolcami, przeznaczone do sensorycznego masażu stóp. Takie pobudzenie to dobry sposób na odprężenie i odpoczynek na koniec ciężkiego dnia. Proste, niezwykle dobrze wpływające na nasze zdrowie, zabiegi już sto lat temu stosował Sebastian Kneipp – podkreśla dr Małgorzata Jachacz-Łopata i proponuje łatwe stworzenie domowego SPA.

Samodzielny masaż stóp nie wymaga specjalistycznego szkolenia, a z pewnością przyniesie ukojenie i ulgę zmęczonym stopom. Z czasem sami poczujemy jaka siła i rodzaj masażu najlepiej nam służą. Nawet najprostszy masaż piłeczką tenisową przyniesie świetne efekty, podobnie jak szczotkowanie na sucho, które z powodzeniem możemy wykonać na stopach. Tego typu zabiegi, choć wymagają nieco więcej czasu, stosowane regularnie przyniosą wymierne korzyści.

Kąpiele

Kąpiele stóp zwykle kojarzą nam się z pedicure i dbaniem o ich aspekt wizualny. Jednak kąpiel stóp przynosi nie tylko korzyści estetyczne. To relaks, ulga i odprężenie. Propagowaną przez Sebastiana Kneippa kąpiel brodzącą z łatwością możemy przygotować w domowej wannie. Temperatura wody nie powinna przekraczać 18 stopni Celsjusza i nie powinna sięgać wyżej niż do poziomu kolan. Czym właściwie jest brodzenie? To nic innego jak naprzemienne wyciąganie stóp z wody, podczas którego należy pamiętać, by palce stóp kierować w dół. Taka kąpiel pobudza krążenie, poprawia ukrwienie czy wzmacnia żyły. Pomaga ona także pozbyć się poczucia „pieczenia stóp”. Ten prosty zabieg jest także pomocny w walce z migreną, poprawia przemianę materii i wzmacnia układ odpornościowy.

Naprzemienne – ciepłe i zimne kąpiele oraz gorące kąpiele z solami mineralnymi przeznaczonymi do kąpieli stóp to doskonały sposób na pobudzenie, ale też na delikatne oczyszczenie zmęczonych stóp.

Specjalne sole do kąpieli stóp uczynią z kąpieli, poza rytuałem pielęgnacyjnym, również zabieg relaksujący. Kryształki soli w połączeniu z ciepłą wodą zmiękczą zrogowaciały naskórek, co stanowi optymalne przygotowanie do dalszej pielęgnacji. Szukajmy soli z naturalnymi olejkami eterycznymi.

Codzienna pielęgnacja

Stopy potrzebują systematycznej pielęgnacji przez cały rok. Dbajmy o nie i nie zapominajmy o nich na co dzień. Stosujmy kremy przeznaczone specjalnie do stóp, takie, które pomogą pozbyć się zrogowaciałego naskórka poprzez naturalne złuszczanie, a nie mechaniczne ścieranie tarką. Kremy na zrogowaciały naskórek nawilżają i wygładzają stopy.

Szukajmy w kremach takich składników jak mocznik, czy masło shea, które zapewniają regenerację i odpowiednią pielęgnację wrażliwych i zniszczonych obszarów stóp. Naturalne olejki roślinne odświeżają, działają antybakteryjnie i dezodorująco. Łagodzący skórę pantenol, czy chroniąca jej komórki witamina E to także pożądane składniki kosmetyków do stóp. W ich pielęgnacji nie zapominajmy także o specjalnych masłach, które natłuszczają suchą skórę, a wspomniane sole do kąpieli stóp zmiękczą naskórek i dodatkowo zrelaksują stopy.

Wizyta u specjalisty

Praca naszych stóp przekłada się na pracę całego naszego narządu ruchu. Jeśli więc zmagasz się z problemem bólowym, udaj się do specjalisty. Bywa, że wskazana jest współpraca fizjoterapeuty z podologiem lub też refleksologiem. Pracując ze stopami, zwracają oni uwagę na takie sygnały, jak miejsca powstawania odcisków i zgrubień, które są skutkiem zaburzenia prawidłowej pracy stopy. Wówczas praca z fizjoterapeutą pomoże ją przywrócić, a refleksolog wesprze w ukojeniu i regulacji pracy układu krwionośnego, nerwowego czy nawet pokarmowego poprzez pracę ze stopą.

Poświęćmy stopom nieco więcej uwagi i dbajmy o nie każdego dnia.