– Endometrium wzrastając i złuszczając się poza macicą, niezależnie czy dzieje się to w obrębie narządów jamy brzusznej, czy też np. klatki piersiowej, może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego, a w konsekwencji do powstawania zrostów. Miejscowo toczący się proces zapalny oraz włóknienie tkanek mogą dotyczyć także nerwów. Nacieki obejmujące tak wiele narządów, powodują liczne objawy kliniczne sugerując lub wręcz przeciwnie błędnie wskazując na inne schorzenia niż endometrioza – mówi.