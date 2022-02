Dziesiątki tysięcy ton odpadów medycznych wyprodukowanych podczas pandemii Covid-19 stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska - ostrzegła we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Do listopada 2021 r. wyprodukowano ok. 87 tys. ton takich śmieci, m.in. strzykawek, igieł czy fiolek po szczepionkach - podała.

Organizacja alarmuje w raporcie, że część zużytych materiałów medycznych może być wciąż zakaźna z uwagi na fakt, że koronawirus jest w stanie przetrwać przez pewien czas na różnych powierzchniach. Wskazuje również, że ludzi żyjący w okolicach źle zarządzanych wysypisk śmieci mogą ucierpieć z powodu zanieczyszczenia powietrza ze spalanych śmieci, niskiej jakości wody czy kontaktu ze szkodnikami przenoszącymi choroby. Reklama Ponadto WHO informuje, że w skali globalnej trzy placówki medyczne na 10 nie segregują odpadów. W krajach słabiej rozwiniętych średnio mniej niż jedna placówka na trzy prowadzi segregację odpadów medycznych. W publikacji podkreślono, że ilość odpadów medycznych nie jest jedynie skutkiem pandemii, bo kwestia ta była problemem już przed jej wybuchem. Główna agenda ochrony zdrowia ONZ w raporcie zaproponowała szereg rozwiązań, by zredukować ilość śmieci. Wymienione propozycje to m.in. produkcja mniejszych opakowań z materiałów odnawialnych czy opracowanie masek biodegradowalnych lub takich, które można nosić kilkukrotnie. Publikacja wskazuje, że najpowszechniejszym odpadem medycznym podczas pandemii stały się jednorazowe rękawiczki. Według WHO śmieci z placówek leczniczych powinny trafiać na wysypiska śmieci jedynie w ostateczności.