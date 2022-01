Najbardziej narażone na infekcję są mózg, tkanka oczna, mięśnie, skóra, nerwy obwodowe, a także tkanka w układzie sercowo-naczyniowym, żołądkowo-jelitowym, rozrodczym, hormonalnym i limfatycznym. Badanie - jako rękopis przed drukiem - zostało opublikowane w sobotę, 1 stycznia - podał portal The Times of Israel.

Badania przeprowadzono podczas sekcji zwłok 44 zmarłych z powodu Covid-19 pacjentów. Wirusa wykryto we wszystkich ciałach oraz w 79 z 85 obszarów anatomicznych i pobranych próbek płynów ustrojowych. Koronawirusa wykryto nawet po śmierci osób, które chorobę przechodziły bezobjawowo i zmarły z innych przyczyn.

Nasze dane potwierdzają wczesną fazę wiremii, napisali naukowcy, odnosząc się do obecności wirusa we krwi, która rozsiewa go po całym ciele po infekcji płuc.

Wyniki mogą pomóc wyjaśnić przypadki tak zwanego "długotrwałego Covid", w którym ozdrowieńcy nadal cierpią na szereg problemów zdrowotnych długo po przebyciu choroby.

Badanie przeprowadzono w pierwszym roku pandemii, zanim szczepionki były dostępne, a więc nie zbadano wpływu szczepienia na rozprzestrzenianie się wirusa.