Preparat działa przeciwko wszystkim 37 dotychczas zidentyfikowanym mutacjom Omikrona - przekazało GSK we wtorkowym oświadczeniu na stronie. - Wstępne badania wykazały, że nasz koktajl przeciwciał jest skuteczny przeciw najnowszemu wariantowi Omikron, jak również wszystkim pozostałym wariantom zdefiniowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako niepokojące (VoC - Variant of Concern) - oświadczył szef pionu badawczego GSK Hal Barron.

Reklama

Preparat występujący pod nazwą Xevudy jest obecnie dopuszczony do użycia w nagłych przypadkach m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Sotrovimab

Sotrovimab to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania kliniczne wykazały, że może ono zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i usuwać zakażone komórki.