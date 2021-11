Od stycznia do października tego roku apteki sprzedały leki i produkty za niemal 33 mld zł. Oznacza to wzrost o 4,9 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. To też najlepszy wynik od co najmniej pięciu lat.

Niestety, motorem napędowym nie jest większy popyt. Wciąż nie odrabiamy powstałego w czasie pandemii „długu zdrowotnego” - zaznacza dr Jarosław Frąckowiak, prezes firmy badawczo-doradczej PEX PharmaSequence. Tłumaczy, że w stosunku do roku ubiegłego sprzedaż leków była dotąd wciąż na minusie, dopiero z danych na 24 listopada poziom się wyrównał. - Jednak nie można zapominać o efekcie niskiej bazy w 2020 r. W porównaniu do 2019 r sprzedaż ilościowo jest wciąż mniejsza o 2 proc. - wylicza. Reklama Wzrost wartości sprzedaży napędzają wyższe ceny CZYTAJ WIĘCEJ w ELEKTRONICZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>> Patrycja Otto Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję