W wywiadzie radiowym profesor Galli oświadczył, że istnieje ryzyko, że także następny rok może upłynąć pod znakiem pandemii.

- To, co teraz najbardziej się liczy, to ilu mamy zaszczepionych, także dlatego, że osoba po szczepionce ma pięć- sześć razy mniejszą możliwość zakażenia się niż niezaszczepiony - dodał Galli.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że minionej doby na Covid-19 zmarło 85 osób i wykryto ponad 12 tysięcy zakażeń w 562 tysiącach testów.

Do ponad 5100 wzrosła liczba chorych w szpitalach; 573 osoby są na intensywnej terapii.

Oczekiwany jest nowy dekret rządu, który ma zaostrzyć zasady stosowania przepustki sanitarnej i wykluczyć niezaszczepionych z dostępu do wielu miejsc publicznych.