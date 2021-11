- Niestety, w wielu przypadkach przebieg infekcji jest ciężki, a nawet bardzo ciężki. Pojawia się ostra duszność. Dochodzi do zgonów. A przecież mogliśmy temu zapobiec szczepiąc najmłodszą populację. Jest jeszcze szansa. Czekamy w punktach szczepień – przekazała prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ zwrócili uwagę na to, że ostatnie dane dotyczące poziomu wyszczepialności wśród najmłodszych w Wielkopolsce biją na alarm.

- Wprawdzie 50-procentowy próg zaszczepionych przekroczyły wszystkie "starsze" grupy wiekowe (co daje nam drugie miejsce po Mazowszu), to wśród dzieci i młodzieży wynosi on zaledwie 32 procent (tu Wielkopolska plasuje się dopiero na czwartym miejscu w kraju) - podkreślili.

Dodali dalej, że są "przerażeni tym, co się dzieje". - Z danych NFZ w Wielkopolsce wynika, że zakażenie koronawirusem odnotowano już w ponad 300 szkołach. Kolejne klasy trafiają na kwarantanny, rodzice muszą zapewnić opiekę dzieciom przechodzącym na zdalne nauczanie. Coraz więcej najmłodszych pacjentów trafia do szpitali w ciężkim stanie. Dzieci się duszą, a przecież można było temu zapobiec szczepieniami, które są jedyną drogą ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19 – zaznaczyła Janicka przypominając, że od czerwca w Polsce przeciwko COVID-19 mogą się szczepić osoby już od 12. roku życia.

- Czwarta fala pandemii w całej Polsce przybiera na sile. I jak widać jest ona bezlitosna także dla naszej młodzieży. Apelujemy do rodziców i opiekunów: szczepmy nasze dzieci. Niezaszczepienie skazuje je na cierpienia, a w najgorszym przypadku na śmierć. Bardzo groźne są także powikłania. Już po kilku tygodniach od zakażenia COVID-19 może wystąpić u dziecka PIMS, czyli wieloukładowy zespół zapalny, niosący za sobą ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i innych wielonarządowych powikłań. Stwierdza się m.in.: nawracające bóle głowy, zmęczenie, znużenie, obniżenie nastroju, czy zdolności intelektualnych – wymieniła Janicka.

Wskazała, że pocieszającym jest fakt, że na tle pozostałych województw mieszkańcy Wielkopolski najlepiej wypadają w trzech kategoriach wiekowych: 50-59 lat, 60-69 lat i od trzech tygodni – 70 plus (w pełni zaszczepionych jest 84 proc. z nich).

- Najwyższy czas na najmłodszych, na których nadal czekamy w punktach szczepień – zaapelowali lekarze PPOZ.

Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia został zarejestrowany 5 marca 2004 roku w Poznaniu. Związek obejmuje pięć byłych województw Wielkopolski: pilskie, leszczyńskie, kaliskie, konińskie, poznańskie.

Do organizacji około 3000 lekarzy, czyli 90 proc. zapotrzebowania Wielkopolski na lekarzy rodzinnych.