Na łamach periodyku „Applied Psychology: Health and Well-Being” zespół z Uniwersytetu Warszawskiego opisał wyniki badania, w którym sprawdzał sposoby mieszkańców Polski na utrzymanie dobrego samopoczucia w czasie pandemii.

Prawie setka młodych, dorosłych ochotników przez dwa tygodnie, cztery razy dziennie odpowiadała na pytania o swój nastrój i aktywności, którymi się zajmują. Wyniki wskazały kilka sposobów, które pomagają przetrwać czas epidemii w możliwie dobrym stanie psychiki.

Dobrze działa planowanie i stabilna rutyna. Pozytywny nastrój wspiera też regularny sen, ćwiczenia fizyczne i hobby. Znaczenie mają także bezpośrednie kontakty z innymi - rozmowy przez elektroniczne media pomagają słabiej. Ograniczenie czasu przed ekranem to przy tym kolejny czynnik, który wspiera psychikę.

Szczególnie szkodziło częste sprawdzanie raportów o zakażeniach i zgonach oraz czytanie wiadomości o pandemii.

- Zauważyliśmy, że nie wszystkie aspekty codziennej rutyny łatwo można przenieść do warunków online. Społeczne wymagania podczas lockdownu zmuszały ludzi do spędzania długich godzin przed komputerem, co nie jest dobre ani dla zdrowia, ani samopoczucia - mówi główny autor badania, dr Julian Zubek.