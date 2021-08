Zespół z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), korzystając z nowoczesnych technik biotechnologicznych odkrył, że pewien specyficzny rodzaj makrofagów uczestniczy w odpowiedzi zapalnej uszkadzającej płuca. Efekty takiej odpowiedzi mogą oznaczać dla organizmu zniszczenia.

Badacze wyjaśniają, że w początkowym etapie infekcji SARS-CoV2 dochodzi do szybkiej aktywacji systemów obronnych organizmu. Ten rodzaj reakcji, działającej zwykle przy zakażeniach, nosi nazwę wrodzonej odporności. W tym przypadku odpowiadają za nią komórki obecne w płucach.

Do najważniejszych komórek wrodzonej reakcji odpornościowej płuc należą właśnie makrofagi, w tym nowo powstałe z obecnych we krwi komórek zwanych monocytami. To właśnie te napływające do płuc makrofagi, powstające z pobudzonych monocytów, zwalczają w dużej mierze wirusa - ale także uszkadzają płuca. Jednocześnie okazało się, że rozwój tych makrofagów przypomina odpowiedź immunologiczną, która ma miejsce u pacjentów z ciężkim Covid-19.

Odkrycia naukowcy dokonali w badaniach prowadzonych na zakażonych fretkach.

Obecnie analizują oni możliwości wpływania na reakcję systemu odpornościowego walczącego z wirusem z pomocą leków osłabiających układ odpornościowy. „Nasza analiza poprawi zrozumienie wczesnych etapów Covid-19 i dostarczy naukowego wsparcia dla bardziej precyzyjnego stosowania środków immunosupresyjnych działających na specyficzne makrofagi” - mówi dr Jeong Seok Lee.

To pierwsze wzdłużne badanie wykorzystujące izolowane kolejno komórki immunologiczne pochodzące z zakażonych przez SARS-CoV2 płuc. Opisuje ono wrodzoną odpowiedź na SARS-CoV2 z użyciem badania transkryptomu komórek i rozszerza nasze rozumienie dwóch faz odpowiedzi immunologicznej - dodaje prof. Su-Hyung Park.