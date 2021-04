Van Kerkhove dodała, że w minionym tygodniu potwierdzono 5,2 mln infekcji i był to największy tygodniowym wzrost zakażeń koronawirusem od początku pandemii.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powtórzył, że świat dysponuje środkami, aby uzyskać kontrolę nad rozprzestrzenianiem się pandemii w ciągu kilku miesięcy, pod warunkiem, że restrykcje epidemiczne będą stosowane konsekwentnie i równomiernie.

Tedros ostrzegał ostatnio kilkakrotnie, że pandemia koronawirusa jeszcze długo się nie skończy, ale nalegał, że w ciągu kilku miesięcy, podejmując właściwe decyzje w sprawie zdrowia publicznego, można uzyskać nad nią kontrolę.

Szef WHO podkreśla od pewnego czasu w swych wystąpieniach, że przyczyną ponownego wzrostu zakażeń są błędne, niejasne i niekonsekwentne decyzje dotyczące zdrowia publicznego.

WHO ocenia, że w wielu krajach sytuacja epidemiczna się pogarsza, m.in. ze względu na nowe warianty wirusa.

Również w poniedziałek zespół doradców WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformował w komunikacie, że nie popiera planu ustanawiania tzw. paszportów szczepionkowych jako warunku wpuszczania do poszczególnych krajów zagranicznych podróżnych, ponieważ jest to niesprawiedliwe, zważywszy jak nierówny jest dostęp do szczepionek w skali globu.

Apel doradców WHO został wystosowany w chwili, gdy zarówno Unia Europejska, jak i Chiny oraz inne kraje prezentują, lub wręcz wdrażają już projekty paszportów szczepionkowych.

Waszyngton oznajmił na początku kwietnia, że nie nałoży obowiązku posiadania takich paszportów, ale podkreślił, że rozwiązania takie wdrożyć mogą firmy sektora prywatnego.