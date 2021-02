Naukowcy z University of Washington odkryli związek między niedoborem witaminy C a zapaleniem dziąseł. Stan ten może prowadzić do poważnych chorób przyzębia.

Zespół ekspertów przeanalizował wyniki 15 badań klinicznych w sześciu krajach, a także dane od ponad 8000 mieszkańców USA. Z badań wynika, że krwawienie dziąseł było związane z niskim poziomem witaminy C. Zwiększenie dziennego jej spożycia zatrzymało krwawienie. Suplementacja witaminy C jest bardzo ważna, ale zawsze należy skonsultować działania z lekarzem. Bezpiecznie jest dostarczać ją z jedzeniem np. papryką, brokułami, natką pietruszki, kiwi.