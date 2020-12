Rozstępy - czym są i dlaczego powstają?

Reklama

Rozstępy to zmiany skórne, które są łatwe do rozpoznania już w momencie ich pojawienia się. Charakterystycznym objawem są widoczne na skórze wrzecionowate pasma, które najczęściej pojawiają się w takich miejscach jak: uda, biodra, pośladki, brzuch, piersi, plecy, ramiona. W początkowym etapie zmiany te przybierają różowy lub czerwony kolor. Jest to pierwsze stadium rozstępów, nazywane fazą zapalną. Następnie zmiany te ulegają niewielkiemu zmniejszeniu, a ich kolor zmienia się w białe pręgi, jest to faza zanikowa.

Dlaczego na skórze pojawiają się rozstępy? Jedną z przyczyn jest nadmierne rozciąganie się skóry w krótkim okresie czasu. Drugą z przyczyn mogą być zmiany hormonalne. Zatem najczęściej rozstępy pojawiają się u osób młodych w okresie dojrzewania i szybkiego wzrostu, u kobiet w ciąży, a także u sportowców oraz w wyniku szybkiego wzrostu lub spadku masy ciała.

Rozstępy w ciąży – przyczyny i zapobieganie

Ciąża to wyjątkowy czas, w którym to w organizmie dochodzi do wielu zmian. Wiele kobiet już podczas ciąży zauważa u siebie pierwsze rozstępy. Problem ten dotyczy blisko 90% z nich. Pojawiające się zmiany skórne w postaci wrzecionowatych pasm są następstwem zmian hormonalnych oraz rozciągnięcia skóry. W wyniku nadmiernego rozciągania się skóry dochodzi do przerwania ciągłości włókien elastycznych skóry, co skutkuje pojawieniem się czerwonych, bądź różowych pręg na skórze. Należy podkreślić, fakt, że powstawanie rozstępów, jest w głównej mierze uwarunkowane genetycznie. U kobiet ciężarnych rozstępy najczęściej pojawiają się w okresie od 18 do 31 tygodnia ciąży.

Jak zatem zapobiec powstawaniu rozstępów? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że to czy dana osoba będzie miała rozstępy może zależeć od uwarunkowań genetycznych. Mimo, to bardzo istotna jest odpowiednia pielęgnacja skóry już od samego początku ciąży. Najważniejsza jest prewencja i szybkość reakcji. Warto już w pierwszych tygodniach ciąży zadbać o skórę i ze szczególną dokładnością przyłożyć się do pielęgnacji obszarów, które w okresie ciąży są narażone na nadmierne rozciąganie, to są: piersi, brzuch, biodra. W tym czasie skóra będzie potrzebowała odpowiedniego nawilżenia i odżywienia, dzięki czemu poprawi się jej elastyczność. Podstawowymi zasadami prewencyjnymi są: nawilżanie i odżywianie skóry, złuszczanie martwego naskórka, pobudzanie krążenia (wykonywanie masaży), a także zbilansowana dieta, która będzie składała się z odpowiedniej ilości białka, węglowodanów, tłuszczy, oraz witamin i minerałów. Ponad to bardzo istotna jest aktywność fizyczna, dopasowana do stanu zdrowia i samopoczucia kobiety, skonsultowana z lekarzem ginekologiem.

Skuteczne sposoby na rozstępy w ciąży

Gdy na skórze pojawią się rozstępy, należy zadziałać od razu, czyli w momencie, gdy są one koloru różowego/czerwonego, czyli gdy są w pierwszym stadium, w fazie zapalnej.

W celu poprawy jakości i elastyczności skóry należy wykonywać delikatny peeling ciała (ze szczególnym uwzględnieniem takich partii ciała, jak: biust, brzuch, pośladki, uda) lub masować ciało szczotką, czy myjką. Następnie ważne jest to, aby aplikować na skórę produkty przeznaczone dla kobiet w ciąży, działające nawilżająco, odżywczo i ujędrniająco. W tym celu sprawdzą się kosmetyki na rozstępy w ciąży – kremy, balsamy, olejki, serum. Poleca się stosowanie preparatów, które zawierają emolienty i substancje o działaniu nawilżającym. Warto również pamiętać o ustawieniu odpowiedniej temperatury wody podczas kąpieli, czy prysznica. Woda nie powinna być zbyt ciepła. Na stan skóry bardzo korzystnie działa wykonywanie masażu wodą, naprzemiennie zimną i ciepłą (nigdy gorącą). Bardzo dobrym sposobem na poprawę elastyczności skóry są również masaże wykonywane przy użyciu np. ciepłej oliwki.

Jak skutecznie usunąć rozstępy po ciąży?

Walka z rozstępami nie jest łatwa. Należy mieć świadomość, że ich 100% zlikwidowanie jest niemalże niemożliwe. Na szczęście gabinety medycyny estetycznej oferują coraz więcej zabiegów, które redukują rozstępy, dzięki czemu są one mniejsze, płytsze i bledsze. Skórę w czasie ciąży należy intensywnie pielęgnować, tak, aby zapobiegać rozstępom oraz redukować te, które są w fazie zapalnej. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie mogą korzystać z zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, które mają za zadanie redukować rozstępy. Walkę z rozstępami w bardziej inwazyjny sposób można rozpocząć dopiero po zakończeniu karmienia piersią. Do najbardziej efektywnych zabiegów zwalczających rozstępy po ciąży można zaliczyć między innymi: peelingi chemiczne, mikrodermabrazję, mezoterapię igłową, laser frakcyjny. W celu dopasowania odpowiedniej kuracji należy udać się na konsultacje do lekarza medycyny estetycznej lub kosmetologa i wykluczyć wszelkie przeciwskazania oraz dobrać najlepsze połączenie zabiegów.