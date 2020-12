Wcześniej naukowcy z Mediolanu i Sieny przedstawili wyniki swoich badań, wskazujące na to, że koronawirus był we Włoszech już we wrześniu zeszłego roku.

W środę, 9 grudnia, poinformowano o przypadku dziecka z Lombardii, u którego pod koniec listopada 2019 roku stwierdzono na pogotowiu objawy, uznane wówczas za odrę; katar i kaszel, plamy na skórze, wymioty. Był to jednak Covid-19 - stwierdzili badacze z mediolańskiego uniwersytetu, a wyniki swych prac opublikowali na łamach pisma "Emerging Infectious Diseasese".

Chłopiec miał zrobiony wymaz z gardła pod kątem wirusa odry; wynik był negatywny. Dopiero później wykonane badanie potwierdziło, że był to koronawirus.

Silvia Bianchi, która prowadziła najnowsze badania, wyjaśniła, że ich celem było przeanalizowanie wszystkich przypadków chorób z objawami wysypki, zarejestrowanych przez służbę zdrowia w Mediolanie między wrześniem 2019 a lutym 2020 roku i nieuznanych za odrę lub różyczkę.

Naukowcy przypomnieli, że koronawirus może wywołać objawy podobne do zespołu Kawasakiego, takie, jak zmiany skórne, zbliżone do tych znanych z odry. Potwierdzili to wcześniej dermatolodzy z Lombardii.

W konkluzji naukowcy podkreślili, że nierozpoznanym przez długi czas szerzeniem się koronawirusa można przynajmniej częściowo wytłumaczyć we Włoszech jego katastrofalne skutki podczas pierwszej fali pandemii.