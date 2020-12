W wypowiedzi, cytowanej przez media, szef departamentu do spraw środowiska i zdrowia w krajowym Instytucie zauważył, że w domach ludzie przykładają niewielką uwagę do konieczności wymiany powietrza, co z kolei może przyczynić się do szerzenia się cząsteczek SARS-CoV-2 w zamkniętej przestrzeni.

Settimo dodał, że wszystkie domowe urządzenia, takie jak klimatyzatory - również te z funkcją grzania - nie wymieniają powietrza, ale poruszają jedynie to, które jest już w pomieszczeniu.

- Dlatego ważne jest, by otwierać okna i balkony na co najmniej 5-10 minut co godzinę - zalecił ekspert wskazując prosty krok, który jego zdaniem może zapobiec zakażeniom koronawirusa. Jak się zauważa, pamiętać o tym należy zwłaszcza podczas zbliżających się Świąt, spędzanych w domu, nawet jeśli w mniejszym gronie niż zwykle.

Według niedawno ogłoszonych badań specjalistów z Lombardii, do ponad 90 procent zakażeń dochodzi obecnie w domach i podczas rodzinnych spotkań.