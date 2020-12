Polaktacyjny zanik piersi to choroba, która w chirurgii plastycznej nazywana jest obrazem pustych piersi. Po zakończeniu laktacji gruczoł zaczyna się obkurczać do wielkości mniejszej niż przed ciążą i karmieniem co daje obraz tzw. pustych piersi.

O chorobie w „Dzień Dobry TVN” opowiedzieli: spec. chirurgii plastycznej dr Łukasz Drozd oraz Magdalena Pyznar - tancerka, dietetyczka i mama 14-miesięcznej Zuzi, która zmagała się z polaktacyjnym zanikiem piersi.