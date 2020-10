To, co dzieje się teraz, to "tragiczne deja vu" - tak sytuację epidemiczną we Włoszech podsumował profesor Massimo Galli, szef oddziału chorób zakaźnych szpitala Sacco w Mediolanie, który zajmuje się leczeniem chorych na Covid-19.

W wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" w piątek Galli ostrzegł: Idziemy na zderzenie. Jego zdaniem za 15 dni we Włoszech będzie tyle samo zakażeń, ile notuje się obecnie we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Reklama - Bałem się tego od sierpnia, miałem nadzieję, że się mylę - powiedział włoski, lekarz odnosząc się do szybkiego wzrostu zakażeń. W czwartek zanotowano ich w kraju ponad 8800. Podkreślił, że sytuacja w Mediolanie robi się alarmująca, na granicy wytrzymałości, a krytyczne problemy zaczynają się też w innych częściach Włoch. - Absolutnie trzeba, aby działały zalecenia z dekretu rządu. W przeciwnym razie czeka nas droga już wyznaczona przez inne kraje europejskie - ocenił Galli. Tak odniósł się do nowego dekretu rządu Giuseppe Contego, który wprowadził takie restrykcje, jak zakaz imprez w lokalach i na otwartej przestrzeni, zakaz uprawiania amatorskiego sportu kontaktowego, obowiązek zamykania restauracji o północy.