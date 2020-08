Rozszerzenie kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia z 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. poz. 753 ze zm.), który trafił w tym tygodniu do konsultacji.

Jest to realizacja postulatu pojawiającego się od lat. Od 2007 r. jest to szczepienie zalecane, a na początku tego roku zostało zarekomendowane przez Zespół do spraw Szczepień Ochronnych przy ministrze zdrowia.

