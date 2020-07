Utrata jędrności i napięcia, pojawienie się zmarszczek, opadający owal twarzy… To jedne z najczęstszych problemów, z którymi pacjenci zgłaszają się do klinik medycyny estetycznej. By przywrócić twarzy młody wygląd, wcale nie trzeba kłaść się na stole operacyjnym. Jest wiele znacznie mniej inwazyjnych sposobów na przywrócenie skórze młodzieńczego wyglądu. A wśród nich SonoQueen HIFU THERAPY, jeden z ulubionych zabiegów największych gwiazd.

Lifting bez skalpela?

SonoQueen to wyjątkowy zabieg liftingujący – i to bez użycia skalpela. Procedura gwarantuje wielowymiarowe, trwałe napięcie i wygładzenie skóry. To także doskonały zabieg ujędrniający, który można stosować na różne problemy. – SonoQueen HIFU THERAPY to prawdziwie królewski dotyk odmładzający, zamknięty w formie szybkiego, komfortowego zabiegu – nie tylko na twarz, ale również na ciało. Proces przebudowy i liftingu odbywa się wewnątrz skóry, dzięki temu natychmiast można powrócić do swoich codziennych zajęć. Resztę pracy nad młodym wykona nasza skóra – tłumaczy dr Monika Kuźmińska z Medispa YONELLE Beauty Institute.

Poznaj moc ultradźwięków!

HIFU to skupiona energia ultradźwiękowa, która dociera do głębokich warstw skóry – wywołuje kontrolowane mikrouszkodzenia bez pozostawiania śladów na powierzchni skóry. Emitowana wiązka ultradźwięków o wysokiej częstotliwości pobudza głęboką przebudowę wewnętrznych struktur uzyskując napięcie skóry oraz uniesienie, zapewniając spektakularny i trwały efekt liftingu. Tylko HIFU jest w stanie dotrzeć do głębokich warstw by skutecznie wykonać zabieg liftingu twarzy.

SonoQueen działa głęboko wewnątrz skóry, bez uszkadzania jej zewnętrznej warstwy. Dzięki temu zabieg nie wymaga okresu rekonwalescencji ani też specjalnego przygotowania. – Zabieg SonoQueen jest zupełnie bezbolesny. W niektórych przypadkach może występować delikatne miejscowe uczucie ciepła. W większości przypadków Pacjenci oceniają zabieg jako komfortowy i dlatego SonoQueen nazywana jest „królową liftingu” – wyjaśnia dr Kuźmińska. Co istotne – w przeciwieństwie do większości kwasów i peelingów chemicznych, zabieg można wykonywać latem.

Zabieg idealny nie tylko na twarz

SonoQueen HIFU THERAPY to nie tylko świetny zabieg liftingujący skórę na twarzy. Równie dobrze radzi sobie z ujędrnianiem ciała. Wiotka skóra na brzuchu po ciąży lub utracie kilogramów, obwisłe ramiona, opadnięte i pozbawione jędrności pośladki – terapia HIFU pomoże w pozbyciu się kompleksów. Jak już zostało wspominane wyżej – zabieg można wykonywać nawet przed urlopem. Pierwszy efekt napięcia jest widoczny już po zabiegu, jednak jest to tylko wstęp do spektakularnego efektu liftingu. – Skóra potrzebuje czasu, aby mogły dokonać się w niej zmiany odpowiadające za jędrność i gęstość. Finalny rezultat widoczny jest po około 3 miesiącach, ale… zdecydowanie warto czekać! Zadowolone pacjentki uważają ten zabieg za magic technology - nie pozostawia śladów a działa– dodaje dr Monika Kuźmińska.