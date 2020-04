Sok z brzozy to w 95 procentach woda. Pozostałe 5 proc. to niezwykły ładunek witamin i minerałów, których potrzebuje nasz organizm, zwłaszcza po okresie zimowym. Jak go uzyskać, nie krzywdząc przy tym drzewa? Prowadząca cykl "Naturalnie!" Agnieszka Cegielska opowiedziała o jego niezwykłych właściwościach.

