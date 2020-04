Wysypiaj się, wietrz mieszkanie, ćwicz albo tańcz – radzą na stronie Pacjent.gov.pl eksperci PZH – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wobec epidemii koronawirusa i ograniczeń w przemieszczaniu się rekomendują codzienne wykonywanie prostych ćwiczeń ogólnokondycyjnych przez 30 minut. Zalecają też śpiew, bo poprawia nastrój, powoduje ruch przepony i dotlenia.

Należy pić co najmniej 2 litry wody dziennie – jest to 8 szklanek, ale nie liczy się kawa i herbata, bo te napoje odwadniają. Nie zaleca się picia napojów gazowanych i słodzonych.

Należy jeść dużo warzyw, najlepiej umytych i sparzonych, zadbać o wystarczająco dużo błonnika w diecie oraz witamin. Świeże warzywa można zastąpić mrożonymi.

- Uzupełniaj witaminy, sięgając po owoce, najlepiej cytrusy i kiwi. Jedz naturalne probiotyki – kefiry, jogurty, zsiadłe mleko i kiszonki. Nie rezygnuj z tych węglowodanów, które zapewnią ci energię na wiele godzin, czyli kasz, pełnoziarnistego pieczywa, makaronu, ciemnego ryżu i płatków owsianych. Pamiętaj, im one będą mniej przetworzone, tym dłużej będziesz się czuł syty – piszą eksperci PZH-NIZP.

Aby Wielkanoc nie skończyła się kilkoma kilogramami więcej, radzą, by nie przesadzać ze świątecznym jedzeniem – zjeść mniej ciast, kiełbasy i wędlin, wybierać majonez, który nie ma dodatku cukru lub zrobić go samodzielnie w domu. Przypominają też, że jajka są dobrym źródłem niskotłuszczowego białka i witamin, dlatego są naprawdę zdrowe. Zależnie od daty ważności można je przechowywać w lodówce do trzech tygodni.

Warto też ograniczyć słodycze, słodkie napoje i białe pieczywo, zrezygnować z produktów bogatych w tłuszcze trans – fast foodów, gotowych sosów, chipsów, a także ograniczyć spożycie konserw mięsnych, ponieważ zwykle zawierają dużo soli i tłuszczu. Najlepiej też zrezygnować z palenia papierosów lub przynajmniej je ograniczyć, bo koronawirus atakuje płuca.

Eksperci sugerują też, aby czas w domu poświęcić na wspólne gotowanie i uczenie dzieci zachowania w kuchni zasad bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem żywności. Przypominają też o myciu rąk przed i po przygotowywaniu posiłków, a także o czyszczeniu regularnie blatów i desek do krojenia.

Przy okazji instruują, aby przed jedzeniem myć owoce i warzywa, także te z niejadalnymi skórkami, jak banany, awokado, grejpfruty, cytryny, limonki i dynie. To dlatego, że brud i bakterie mogą być przenoszone ze skórki do wnętrza owocu podczas jego krojenia lub obierania.

Należy też myć przed otwarciem puszki z jedzeniem, a także z napojami. Nie powinno się myć natomiast surowego mięsa i ryb, bo można rozprzestrzenić w ten sposób szkodliwe bakterie.

Strona Pacjent.gov.pl jest wspólnym serwisem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.