Autoklawy służą do sterylizacji narzędzi medycznych i są wymagane w każdej placówce ochrony zdrowia. Sterylizowanie narzędzi to bezwzględna konieczność, a obecnie w czasie stanu epidemicznego czynność ta musi być wykonywana zdecydowanie częściej, ponieważ lekarze pracują na „pełnych obrotach”. Zazwyczaj szpitale posiadają bardzo duże autoklawy lub wydzielone, główne sterylizatornie, w których sterylizuje się narzędzia. Jednak w czasach walki z wirusem, kiedy liczy się każda minuta, potrzebne są szybkie i przenośne urządzenia, które pozwalają zdecydowanie sprawniej wysterylizować narzędzia. Tak właśnie zrodziła się inicjatywa szwajcarskiej firmy Enbio, produkującej autoklawy m.in. w naszym kraju (w Dębogórzu). Dzięki niej do najbardziej potrzebujących szpitali trafi wysoko specjalistyczny sprzęt medyczny, niezbędny w walce z epidemią.

Urządzenia, które przekażemy m.in. do polskich, niemieckich i włoskich szpitali to aktualnie najmniejsze oraz najszybciej pracujące autoklawy parowe dostępne na rynku. Dzięki ich niewielkim rozmiarom doskonale sprawdzą się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, a w razie konieczności mogą być błyskawicznie przetransportowane do innych, potrzebujących placówek medycznych. Ponadto dużą korzyścią w kontekście walki z epidemią koronawirusa jest fakt, że przekazane autoklawy posiadają najszybsze cykle sterylizacyjne – z których najkrótszy trwa zaledwie 7 minut. W czasach, gdy każda minuta jest na wagę życia, autoklawy zdecydowanie przyspieszają czas, w którym pacjentom zostaje udzielone niezbędne wsparcie medyczne. Nasza pomoc dotyczy nie tylko szpitali polskich, niemieckich i włoskich – jesteśmy gotowi wspierać każdy kraj i każdą placówkę, która tego potrzebuje – komentuje Kamil Sikorski, Business Development Director w Enbio.

Autoklawy Enbio S pozwalają na jednoczesne sterylizowanie ośmiu pakietów narzędzi medycznych w jednym cyklu sterylizacyjnym.

Niebawem przekażemy autoklawy do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, który prowadzi badania nad identyfikacją wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo kolejne autoklawy są przekazywane do szpitala w Lombardii oraz oczekujemy na odpowiedź ponad 30 włoskich szpitali, które obecnie określają swoje zapotrzebowanie na ten sprzęt medyczny. Nawiązujemy również kontakt ze szpitalami m.in. w Niemczech i Hiszpanii, którym zaoferowaliśmy naszą pomoc. Ponadto utrzymujemy kontakt z koordynatorem szpitali zakaźnych w Polsce, dedykowanych walce z koronawirusem – dodaje Kamil Sikorski, Business Development Director w Enbio.

Firma Enbio deklaruje pomoc wszystkim instytucjom, które zaangażowane są w walkę z epidemią Covid-19 i potrzebują autoklawów do sterylizacji narzędzi.