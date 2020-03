Sondaż przeprowadziła agencja OnePoll na zlecenie Sanofi Consumer Healthcare w siedmiu krajach (Polsce, Austrii, Francji, Australii, Włoszech, Japonii i Stanach Zjednoczonych). Na temat snu za pośrednictwem internetu wypytywano 7 tys. osób po 18. roku życia.

W badaniu "Be Better in Bed” (Bądź lepszy w łóżku) - przeprowadzonym na potrzeby kampanii pod tym samym tytułem - co trzeci Polak (33,2 proc.) potwierdził, że w przypadku niewyspania ma wyraźne tendencje do wchodzenia w konflikty z członkami swojej rodziny. Na wahania nastroju wskazuje prawie 57,3 proc. respondentów, trudności w myśleniu i koncentracji - 49 proc., depresję - 39,2 proc., a problemy z pamięcią - 36 proc.

Negatywne następstwa wynikające z niewyspania odczuwalne są również w życiu zawodowym i społecznym. Przeszło 30 proc. badanych rodaków nie jest w stanie wydajnie pracować, zamiast tego zajmują się przeglądaniem internetu. Aż 70 proc. respondentów przyznało, że notorycznie ziewa w pracy.

Nawet osoby młode w wieku 25-34 lat z powodu niewyspania są bardziej skłonne do rezygnacji z niektórych aspektów życia prywatnego: 45 proc. odwołuje spotkania towarzyskie, a blisko 29 proc. rezygnuje z zajęć na siłowni. 33 proc. respondentów przyznało, że krzyczy na członków swej rodziny, przy czym to kobiety częściej zaczynają kłótnie ze swoim partnerem (odpowiednio 38 proc. i 21 proc.).

Lekarze i psychologowie podkreślają, że odpowiedni sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, odgrywa istotną rolę zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

- Sen jest fizjologicznym procesem regeneracji całego organizmu, narządów wewnętrznych, także mózgu. Jego zaburzenia wywołują negatywne konsekwencje łącznie z podatnością na infekcje czy pogorszeniem funkcjonowania procesów poznawczych. Niewyspanie wpływa także negatywnie na relacje społeczne. Brak lub zła jakość snu sprawiają, że szybciej się irytujemy, wchodzimy w niepotrzebne konflikty, tracimy kontrolę nad swoim zachowaniem - przyznaje dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, ekspert kampanii edukacyjnej.

Zdaniem specjalistki, to wszystko sprawia, że niewyspanie pogarsza naszą aktywność zawodową, towarzyską i rodzinną. - W pracy oprócz ziewania, na które wskazali badani, problemy ze snem skutkują osłabioną wydajnością, zmniejszoną kreatywnością, ciągłym niewyrabianiem się z zadaniami. Poza tym rozdrażnienie wywołane niewyspaniem, a w konsekwencji obniżonym poziomem energii, prowadzić może do zwiększonej podatności na frustrację, która bardzo często kończy się agresją - wyjaśnia.

Te same konsekwencje mogą odczuć nasi domownicy. - Nie tylko trudniej poradzić sobie z obowiązkami, ale stajemy się niemili dla bliskich i łatwo wchodzimy w konflikty. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, co wtórnie może prowadzić do dalszego pogłębienia problemów ze snem – dodaje dr Jarczewska-Gerc.

Co należy robić, aby lepiej się wysypiać? Według ankietowanych Polaków należy unikać spożywania obfitych posiłków lub wykonywania ćwiczeń na trzy godziny przed snem (tak uważa prawie 62 proc. badanych) oraz kofeiny w porze południowej (52 proc.), należy za to kłaść się spać o tej samej porze każdego wieczora (49,4 proc.). Za skuteczny sposób zaśnięcia uważa się oglądanie telewizji (49,8 proc.) oraz czytanie książki (47,1 proc.).

- Czytanie książki – wyjaśnia dr Jarczewska-Gerc - rzeczywiście może nam pomóc z zaśnięciem, jest to czynność zazwyczaj relaksująca. Natomiast kwestia oglądania telewizji jest kontrowersyjna - pojawia się problem światła emitowanego przez odbiornik i dlatego trudniej nam zasnąć albo budzimy się za wcześnie. Poza tym jeśli oglądamy programy lub filmy sensacyjne, w których dużo się dzieje, nasze ciało w sposób bierny pobudza się do aktywności, staje się gotowe do biegu, a nie pójścia spać. Dlatego doradzam ostrożność w wykorzystywaniu oglądania telewizji do tego, aby lepiej spać. Zdecydowanie lepsza będzie medytacja - obniży poziom napięcia psychologicznego a nawet hormonów stresu - mówi psycholog.