116 osób jest hospitalizowanych, w tym dziewięć jest w stanie ciężkim, 12 osób zostało wyleczonych, a dwie zmarły - głosi najnowszy bilans podany w niedzielę na konferencji prasowej przez dyrektora generalnego ds. zdrowia w ministerstwie zdrowia i solidarności Jerome'a Salomona.

Przypadki zakażeń odnotowano w 12 francuskich regionach, z czego w trzech - Ile-de-France, Hauts-de-France oraz Owernia-Rodan-Alpy - zarejestrowano powyżej 10 przypadków.

Salomon zalecił Francuzom rezygnację z podróży poza granice Unii Europejskiej.

Francja jest obecnie drugim po Włoszech krajem w Europie z największą liczbą przypadków Covid-19. W kraju odwołano wszystkie zgromadzenia powyżej 5000 osób w zamkniętych pomieszczeniach. Decyzja dotyczy również niektórych imprez plenerowych, takich jak półmaraton paryski. W niedzielę zamknięte było również Muzeum Luwru w Paryżu.

Francuska Rada Wiary Muzułmańskiej zwróciła się w niedzielę do imamów i władz meczetów o podjęcie działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Wcześniej apel do wiernych wystosowali francuscy arcybiskupi, zalecając proboszczom rezygnację z podawania hostii do ust, a wiernym podawania ręki na znak pokoju podczas mszy świętej.

W Alzacji zachorowało dwoje dzieci w wieku roku i 5 lat oraz ich 27-letnia matka. Rodzina jest hospitalizowana w Strasburgu.

We francuskich wspólnotach zamorskich terytorialnych Saint-Martin i Saint Barthelemy zarejestrowano trzy zakażenia.

Sytuacja nie jest jeszcze niebezpieczna, ale faktem jest, że liczba zakażonych koronawirusem we Francji szybko rośnie – ocenił dr Enrique Casalino ze szpitala Bichat w Paryżu.